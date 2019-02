Presset stiger på Huawei til det kommende 5G-netværk

Mandag præsenterede regeringen sit udspil om det fremtidige 5G-netværk, da energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) besøgte Odense Universitetshospital. Samarbejdet om 5G med det kinesiske selskab Huawei er dog kommet i problemer, efter at kineserne er kommet under anklage for at spionere.

- Der er nogen, som mener, at de har beviser på, at Huawei spionerer, men det er ikke noget, som jeg har kendskab til, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Næste år udløber TDC's nuværende kontrakt med en af verdens største teleleverandører, kinesiske Huawei, som siden 2014 har leveret udstyr til telekommunikation i Danmark, og kineserne er kommet under anklage om, at de leverer spionage til den kinesiske regering.

- Der er nogle stærke formodninger og indikationer om, at kinesisk udstyr indeholder en mulighed for indhentning af data, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko, siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker i international sikkerhed hos Dansk Institut for Internationale Studier, som har fulgt med i sagen i længere tid.

Den femte generation af mobilnetværket (5G) står i de kommende år til at afløse 4G. Det nye netværk vil have en endnu hurtigere forbindelse, som giver nye muligheder for digital udvikling.TDC præsenterede sidste år planen om 5G, som frem mod 2024 skal være fuldt udfoldet med bredere dækning og større datakapacitet. Siden marts 2014 har Huawei leveret udstyr til TDC's 4G-mobilnetværk og stået for driften af netværket, efter at der blev indgået en aftale til en værdi af omkring 4 mia. kr. i 2013. Kontrakten udløber næste år, og der skal forhandles om en ny leverandør i løbet af i år. Huawei blev grundlagt i Kina i 1987 og leverer i dag udstyr til flere end 170 lande. Sammen med svenske Ericsson er det kinesiske selskab en af verdens største producenter af udstyr til telekommunikation.

- Det er mest industrispionage, hvor der kan være sikkerhedsrisiko for, at forskellige typer af data inden for militærteknologi og civilteknologi, eksempelvis med intellektuel udvikling på fly- og skibsområdet, kan ryge i de forkerte hænder, siger han og fortsætter:

Tilbage i 2015 vurderede CFCS, at "aftalerne med TDC og Huawei har bidraget væsentligt til at højne informationssikkerheden, og ført til, at der i dag er et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau hos TDC", hvilket fremgik af en pressemeddelelse på baggrund af en DR-dokumentar om Huawei.

I januar indkaldte SF's it-ordfører, Lisbeth Bech Poulsen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til samråd, om risikoen ved at lade Huawei fortsætte i Danmark af frygt for spionage af den kinesiske regering. Under samrådsmødet tilkendegjorde Claus Hjort Frederiksen flere gange, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) hos Forsvarets Efterretningstjeneste er opmærksom på, hvad der kan foregå mellem den kinesiske regering og Huawei.

Flere lande siger nej

Både USA, Australien, New Zealand og Japan har i de seneste år udelukket et fremtidigt samarbejde med Huawei ud fra et nationalt sikkerhedshensyn. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo var i sidste uge på rundrejse i flere af NATO's østeuropæiske samarbejdslande, heriblandt Polen, for at lægge presse på at sige nej til Huawei.

Derudover er både Storbritannien, Canada og Tyskland gået i gang med overvejelserne om mulige konsekvenser af at fortsætte samarbejdet med Huawei.

Også den norske justitsminister Tor Mikkel Wara fra Fremskridtspartiet har erklæret, at regeringen vil komme med tiltag, som kan forhindre det kinesiske selskab i at fortsætte i Norge. Det sker, efter at den norske efterretningstjeneste PST har udtrykt stærk bekymring om efterretningstrusler fra Kina. Både teleselskaberne Telenor og Telia har samarbejde med Huawei på 4G-netværket og er i gang med at teste 5G-udviklingen.

- Det her spørgsmål er af højeste prioritet. Vi vil have det på plads, inden vi bygger næste runde af telenetværk, sagde Tor Mikkel Wara til Reuters i januar.

Bekymringen over Huawei kan også ses i et bredere geopolitisk perspektiv, mener Flemming Splidsboel Hansen.

- Der er en bred diskussion om magtforskydning internationalt, hvorvidt Kina kan indhente vestlige lande og få mere indflydelse i handlen, siger han.

Flemming Splidsboel Hansen kan dog ikke svare på, om de europæiske lande i sidste ende vælger at tage Huawei som en fremtidig samarbejdspartner.

- Vi ser, at det internationale pres bliver større i EU, og det giver flere genovervejelser i forhandlingerne, siger han.