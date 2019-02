Pressenævnskendelser i Jysk Fynske Medier-regi

Her finder du kendelser om afgørelser af sager, der er anmeldt til Pressenævnet, og som involverer Jysk Fynske Medier de seneste 12 måneder. Kendelserne er listet omvendt kronologisk, og du kan til en hver tid finde den komplette oversigt over alle kendelser, også ældre end 12 måneder, her: https://www.pressenaevnet.dk/kendelser/

Fyens Stiftstidende var berettiget til at afvise læserbreve 28-01-2019 - En person klagede over, at Fyens Stiftstidende ikke bragte hans læserbreve. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand klagen.

Fyns Amts Avis var berettiget til at afvise læserbreve 28-01-2019 - En person klagede over, at Fyns Amts Avis ikke bragte hans læserbreve. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand klagen.

Dagbladet Holstebro-Struer får ikke kritik for artikel om ulvehvalpe 17-01-2019 - Artiklen "Ny flok ulvehvalpe set ved Ulfborg" blev i august 2018 bragt på dagbladet-holstebro-struer.dk. En ulvesporingsenhed klagede over, at artiklen indeholdt forkerte oplysninger om dem. Pressenævnet fandt, at Dagbladet Holstebro-Struer på tilstrækkelig vis havde forsøgt at forelægge artiklens oplysninger for ulvesporingsenheden. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af dagbladet for at bringe oplysningerne uden ulvesporingsenhedens kommentarer hertil. Nævnet udtalte endvidere ikke kritik af dagbladet for at have afvist at bringe et genmæle til artiklen. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at ulvesporingsenheden i sin genmæleanmodning til dagbladet havde afvist al efterfølgende kommunikation med dagbladet, hvilket gjorde dagbladet ude af stand til at tage stilling til anmodningen.

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for omtale af sigtelser ved demonstration 21-12-2018 - En person klagede på egne vegne og på vegne af et parti over artiklen "Demonstration i Vollsmose: Seks anholdt for racisme". Personen mente, at Fyens Stiftstidende bragte oplysninger, der gør det muligt at identificere ham i en straffesag. Klagen angik også spørgsmålet om ukorrekte oplysninger og manglende forelæggelse. Pressenævnet fandt, at Fyens Stiftstidendes omtale ikke førte til identifikation af personen, og at mediet kort tid efter offentliggørelsen af artiklen af egen drift ændrede en forkert beskrivelse af de faktiske omstændigheder, der var bragt på baggrund af oplysninger fra Fyns Politi. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Fyens Stiftstidende

Klage over JydskeVestkysten afvist på grund af fristoverskridelse 19-12-2018 - En person klagede over JydskeVestkystens afslag på at slette en artikel på avisens hjemmeside. Klagen var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers fristen, der i relation til de vejledende regler for god presseskik punkt B.8 løber fra mediets afslag på at afindeksere, anonymisere eller afpublicere en offentlig meddelelse. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Fyns Amts Avis får ikke kritik for artikler om omdiskuterede vindmøller 19-12-2018 - I artikler bragt i februar, april og oktober måned omtalte Fyns Amts Avis lokal utilfredshed efter opførelsen af to vindmøller. En person, som er medejer af vindmøllerne, klagede til Pressenævnet over omtalen. Personen klagede over, at Fyns Amts Avis ikke havde forelagt ham artiklernes oplysninger forud for offentliggørelsen, og at avisen havde udeladt væsentlige oplysninger. Endelig klagede personen over, at Fyns Amts Avis ikke havde bragt et læserbrev fra ham vedrørende sagen. Pressenævnet fandt, at artiklerne ikke indeholdt oplysninger, som kunne betragtes som krænkende, skadelige eller agtelsesforringende for personen, og nævnet udtalte ikke kritik af den manglende forelæggelse. Nævnet udtalte endvidere ikke kritik af Fyns Amts Avis for ikke at have medtaget de af klageren ønskede oplysninger og for ikke at have bragt klagerens læserbrev, idet nævnet fandt, at Fyns Amts Avis ikke havde overskredet rammerne for redaktørens redigeringsret.

Fyens Stiftstidende får ikke kritik for overskrift 25-10-2018 - Fyens Stiftstidende bragte i marts 2018 omtale af modstand mod en virksomheds ansøgning om opsætning af en reklameskærm. Virksomhedens direktør klagede på egne vegne og på vegne af virksomheden blandt andet over, at den ene artikels overskrift var misvisende og manglede dækning. Pressenævnet fandt, at både artikel og overskrift har dækning i såvel de faktiske forhold som omtalen i artiklen. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Fyens Stiftstidende.

Horsens Folkeblad og Den Lille Avis skal ikke slette artikler fra 2017 28-09-2018 - En person klagede over, at Horsens Folkeblad ikke vil slette en artikel på deres hjemmeside hsfo.dk. Artiklen omtaler, at klager har opsagt sin stilling som organist forud for første arbejdsdag. Pressenævnet fandt, at artiklen ikke indeholder oplysninger, der er særligt belastende for klager, hvorfor nævnet ikke fandt grundlag for at udtale kritik af Horsens Folkeblad for at afvise klagers anmodning om sletning.Personen klagede tillige over en artikel med enslydende indhold på Den Lille Avis' hjemmeside ugeavisen.dk. Her fandt Pressenævnet ligeledes ikke grundlag for at udtale kritik af Den Lille Avis for at afvise klagers anmodning om sletning.

Fyns Amts Avis var berettiget til at afvise læserbreve 24-09-2018 - En person klagede over Fyns Amts Avis' indlæg "Debat og kritik", og at Fyns Amts Avis ikke bragte hans læserbreve. Da personen ikke var omtalt eller afbildet i indlægget "Debat og kritik", havde han ikke en sådan direkte, væsentlig og individuel interesse, at han kunne anses for klageberettiget. Dertil er redaktøren som udgangspunkt berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe. Pressenævnets formand afviste derfor klagen.

Fredericia Dagblad får ikke kritik for omtale af afvist injuriesag 20-06-2018 - Fredericia Dagblad omtalte Retten i Koldings afvisning af et injuriesøgsmål mod tre byrådspolitikere. Borgeren, der havde anlagt søgsmålet, klagede over omtalen. Pressenævnet fandt, at Fredericia Dagblad på tilstrækkelig vis havde gjort det klart, at der var tale om de tre byrådspolitikeres udsagn og vurderinger om sagen. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at kritisere, at udsagnene ikke var forelagt for borgeren forud for offentliggørelsen. Nævnet lagde vægt på, at borgeren ikke var nævnt ved navn, og at artiklernes fokus var interne politiske uenigheder i Dansk Folkeparti i Fredericia.

Horsens Posten får ikke kritik for satirisk klumme 22-05-2018 - En person klagede over Horsens Postens klumme "JØRGENS HJØRNE", hvori redaktøren tilkendegav sin holdning om personens forretningsmodel og den, ifølge redaktøren, mangelfulde lovgivning på området. Personen klagede blandt andet over, at hans privatliv var krænket og over, at klummen overskred de vide rammer for frisprog. Pressenævnet fandt, at personens privatliv ikke var krænket, da personen forud for klummen selv havde udtalt sig til medierne om sin forretningsmodel. Dertil fandt nævnet, at de påklagede udsagn som f.eks. "selskabstømmeren" klart fremstod satirisk i sammenhængen, selv om de isoleret set var uhensigtsmæssige at anvende, da personen var tiltalt i en straffesag på tidspunktet på omtalen. Pressenævnet fandt efter en samlet vurdering, at de vide rammer for frisprog i en klumme ikke var overskredet.

Jysk Fynske Medier får kritik for manglende forelæggelse og fejlcitat 22-05-2018 - Jysk Fynske Medier omtalte i september 2017 konkursrytteri og bragte i den forbindelse YouTube-videoen "Forstå Konkursrytteri -[navn]-modellen". Forretningsmodellen beskrev, hvordan en person har drevet forretning ved at overtage nødlidende virksomheder, der efterfølgende er gået konkurs. Den omtalte person, der på tidspunktet for omtalen var tiltalt i en straffesag relateret til den beskrevne forretningsmodel, klagede til Pressenævnet.Pressenævnet fandt, at indholdet af YouTube-videoen var retvisende, men at Jysk Fynske Medier burde have indhentet en kommentar fra personen inden offentliggørelsen, så personens kommentarer kunne have været bragt i sammenhæng med beskyldningerne. Nævnet udtalte derfor kritik. Nævnet gav yderligere klager ret til genmæle i forhold til det konstruerede citat "I kan ikke røre mig", da klager ikke havde udtalt sig sådan, samt udtalte kritik af Jysk Fynske Mediers afvisning af at fjerne citatet, der blandt andet var anvendt i en artikeloverskrift. Der var klaget over andre forhold, som nævnet ikke fandt grundlag for at kritisere.

Jysk Fynske Medier får ikke kritik for at omtale en person "stråmand" 22-05-2018 - En politiassistent klagede over, at Jysk Fynske Medier i september 2017 i relation til omtale om konkursrytteri betegnede ham som "stråmand" for sin brors virksomhed. Broren var på tidspunktet for omtalen blandt andet tiltalt i en straffesag for forhold i en forretningsmodel, som broren havde anvendt til at drive forretning på at overtage nødlidende virksomheder, der efterfølgende gik konkurs. Politiassistenten klagede blandt andet over, at omtalen krænkede hans privatliv. Han anmodede derudover blandt andet om at få fjernet de private oplysninger. På baggrund af politiassistentens funktion i sin brors virksomhed, fandt Pressenævnet, at omtalen ikke krænkede hans privatliv. Selv om oplysningerne i artiklen var til skade for politiassistenten, fandt nævnet heller ikke grundlag for at kritisere Jysk Fynske Mediers afvisning af at fjerne oplysninger fra artiklen.

Randers Amtsavis får ikke kritik for udsagnet "broget" 22-01-2018 - Randers Amtsavis bragte artiklen "Iværksætter med broget fortid vil starte arktisk luftselskab i Randers". Den omtalte iværksætter klagede til Pressenævnet bl.a. over udsagnet "broget". Pressenævnet fandt, at udsagnet var Randers Amtsavis' vurdering af iværksætterens erhvervsmæssige fortid. På baggrund af oplysningerne i bl.a. CVR-registret om iværksætterens tilknytning til flere tvangsopløste og konkursramte selskaber udtalte Pressenævnet ikke kritik af Randers Amtsavis.