Potentiel arvtager for Søren Gade trækker sig

Det bliver alligevel ikke den pensionerede skolelærer Ole Friis, der skal afløse stemmeslugeren Søren Gade som Venstres folketingskandidat i Aalborg Vest.

Det skriver DR Nordjylland.

I sidste måned blev 70-årige Ole Friis præsenteret som ny kandidat, efter at partiet gennem længere tid havde ledt forgæves efter et kendt navn.

Men onsdag har Ole Friis ifølge DR Nordjylland indvilget i at trække sig igen.

Kredsbestyrelsesmedlem Mads Sølver forklarer til DR Nordjylland, at det skyldes, at Venstre skal bruge flere stemmer, end Ole Friis ventes at kunne levere.

- Derfor har vi givet håndslag på, at Ole og jeg nu kaster os ud i kampen for at finde en kandidat, der kan hente nogle af de mange stemmer, som vi skal bruge her i Nordjylland for at bevare de fire mandater ved næste valg, siger Mads Sølver.

Han siger ifølge DR Nordjylland også, at der er seriøse navne i spil som ny folketingskandidat.

- Hvis ikke vi havde indikationer om, at vi kunne løse opgaven nu, og at der var kommet nogle ting op, så ville vi selvfølgelig ikke have kastet os ud i det, siger Mads Sølver.

Der bliver sat navn på den nye kandidat i begyndelsen af det nye år.

Ved valget i 2015 fik Søren Gade knap 29.000 personlige stemmer. Men næste år stiller han op til valget til Europa-Parlamentet, og derfor vil han ikke stå på stemmesedlen til folketingsvalget.