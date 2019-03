Positiv rapport om Als-Fyn bro planter nyt håb hos brotilhængere

En ny rapport fra Vejdirektoratet bringer fornyet håb hos lokalvalgte folketingspolitikere, som hæfter sig ved, at prognoserne for broen er noget mere positive end først antaget. Men finansieringen er stadig et stort uafklaret spørgsmål.

Og det er væsentligt, påpeger folketingsmedlemmerne Benny Engelbrecht (S) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der begge er valgt i Sønderborg-kredsen. De understreger, at direktoratets rapport ikke kan beskyldes for at være et partsindlæg.

Men nu har tilhængerne af en bro fået fornyet tro på, at projektet inden for overskuelig fremtid kan tage et skridt fremad. Årsagen er en ny screening af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, som Vejdirektoratet offentliggjorde torsdag. Undersøgelsen spår broen en bedre økonomi, end hvad rapporter finansieret af brotilhængerne hidtil har peget på. Det skyldes blandt andet, at trafikken på trods af en lidt højere brugerbetaling forventes at blive 10 procent højere end anslået i en rapport fra Cowi sidste år. Samtidig er direktoratets rapport den første uvildige undersøgelse af projektet.

Rapport: Først blev Als-Fyn broen vraget som en af Region Syddanmarks tre topprioriteter over ønsket ny infrastruktur. Dernæst undlod regeringen og Dansk Folkeparti at sætte penge af til en afgørende forundersøgelse af projektet i deres nye trafikaftale.

Vejdirektoratets nye analyse af en bro mellem Als og Fyn ser mere positivt på effekterne, end Cowis rapport fra 2018. Her følger nøgletal for de to rapporter. Resultaterne fra Cowi står i parentes. Tallene forudsætter, at broen åbner i 2030.

Penge til analyser

Venstre har tidligere stillet en forundersøgelse i udsigt, men det blev ikke en del af den trafikplan, som regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde i sidste uge. Ellen Trane Nørby peger dog på, at planen indeholder fem milliarder kroner, som ikke er reserveret til specifikke projekter, men som kan bruges til blandt andet undersøgelser af mulige projekter.

Dansk Folkepartis folketingsmedlem fra Sønderborg-kredsen, Jan Rytkjær, ser også en mulighed for at bruge de endnu ikke reserverede midler fra trafikaftalen på en 25 millioner kroner dyr forundersøgelse af Als-Fyn broen. Her skal Vejdirektoratets rapport bruges som springbræt, mener Jan Rytkjær, som også håber, at rapporten vil sende et signal til pensionskasserne om, at der er en gevinst ved broen.

Også Ellen Trane Nørby og Benny Engelbrecht ser perspektiver i at få private investorer til at involvere sig, som også Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen har foreslået. Her er Vejdirektoratets rapport et vigtigt skridt på vejen, mener de.