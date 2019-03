Popkarrieren ramte med overvældende kraft

Norah Jones fik - udefra set - en drømmestart på sin sangkarriere.

Debutalbummet "Come Away With Me" udkom i 2002, solgte 27 millioner eksemplarer og indbragte hende fem Grammy-statuetter ved den amerikanske prisuddeling af samme navn året efter.

Udadtil var debuten en succes. Men når Norah Jones, der lørdag den 30. marts fylder 40 år, ser tilbage på gennembruddet, beskriver hun perioden som dybt ulykkelig.

- Det skete for hurtigt. Det føltes vanvittigt og stressende, har Norah Jones fortalt til den britiske avis The Telegraph.

- Folk ved, hvem du er. Folk kritiserer dig. Og så kommer modstanderne ud og hader dig, og man tænker: "Dette er, hvad folk drømmer om, så hvorfor føles det så underligt?"

Fordi gennembruddet var for overvældende for Norah Jones, har hun siden satset på mindre spillesteder og målrettet sin musik mod en loyal gruppe af musikelskere frem for det brede publikum.

I sin musik fusionerer hun jazz, countrymusik og pop. Hun har udgivet seks studiealbummer og har et syvende på vej.

Fødselaren blev født i Brooklyn, New York, og hed oprindeligt Geethali Norah Jones Shankar, men forkortede som ung sit navn til Norah Jones.

Hun er datter af en amerikansk mor, instruktøren Sue Jones, og den verdensberømte indiske sitarspiller Ravi Shankar, som har haft stor indflydelse på kunstnere som The Beatles og Rolling Stones.

Da Norah Jones var syv år, gik hendes forældre fra hinanden, og hun boede herefter sammen med sin mor i Grapevine, Texas.

Som barn sang hun i kirkekor og spillede klaver, i gymnasiet spillede hun saxofon og udfoldede sig som jazzsangerinde, og på universitet tog hun hovedfag i jazzpiano. Desuden har hun spillet guitar.

Norah Jones beskriver sit liv som beskedent, hun undgår den røde løber og fortæller sjældent offentligt om sit privatliv. Hun bor i dag i New York, er gift med en musiker og har to børn.