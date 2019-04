Politividne: Svækket LTF kører videre i strid med forbud

Byretten skal vurdere en episode fra Vestre Fængsel om råb og tatovering i relation til Loyal To Familia.

Siden banden Loyal To Familia (LTF) sidste år blev foreløbigt forbudt af Københavns Politi, er banden ikke gået i sig selv.

Den er svækket efter forbuddet, men den er blevet ført videre, slår en politiassistent fast, da han er indkaldt som vidne i Københavns Byret.

Politividnet arbejder i afdelingen for efterretning og analyse i Københavns Politis sektion, der beskæftiger sig med bandemiljøet.

Han er torsdag indkaldt som vidne i Københavns Byret for at fortælle om bandemiljøet generelt.

Sagen drejer sig om en ung mand, der ifølge anklageskriftet forsøgte at holde liv i banden bag fængslets mure, mens han var fængslet.

Den 25-årige er tiltalt for på en gårdtur i Vestre Fængsel at have råbt "LTF Forever - Forever LTF", som ifølge tiltalen er en parole, der bruges af banden.

Derudover skal han have nægtet at dække en tatovering af et LTF-symbol til, da han blev bedt om det i fængslet.

Da senioranklager Andreas Christensen spørger politividnet, om det er politiets vurdering, at LTF generelt stadig består, lyder svaret:

- Ja.

Da anklageren efterfølgende spørger, om det er politiets vurdering, at LTF er blevet videreført i strid med forbuddet, er svaret det samme.

Dog påpeger vidnet, at der er ændringer i den måde, banden fremstår på. Der bliver ikke i samme grad brugt symboler, og ledelsen opfattes som svækket.

Ved retsmødets begyndelse lægger anklagemyndigheden ud med at henvende sig til domsmandsretten.

Andreas Christensen påpeger, at der efter det foreløbige LTF-forbud er foretaget ændringer i straffeloven - ændringer, som han gør brug af.

- De her bestemmelser, som jeg har læst op, er meget nye, og derved har de kun været brugt måske en eller to gange i praksis.

- I kommer til at være nogle af de første, der skal bruge de her bestemmelser, siger han.

Ændringen i straffelovens paragraf 132a stykke 1 indebærer, at man kan blive straffet for at videreføre en forening, efter at den er blevet opløst eller foreløbigt forbudt.

- Man må ikke gå rundt med en trøje med navnet eller et logo for et forening, der er blevet forbudt, siger Andreas Christensen.

- Forbuddet gælder som sagt i det offentlige rum, men også i alle kriminalforsorgens områder altså også i fængslet, lyder det videre.

Politiets forbud mod LTF bliver vurderet i en omfattende sag ved de danske domstole. Spørgsmålet er, om forbuddet stemmer overens med grundloven, og hvorvidt LTF kan betegnes som en forening.