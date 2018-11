Politisk redaktør: Tre ting, der er værd at bemærke i finansloven

Ingen krig om skattelettelser

Sidste års finanslovsforhandling var nær endt i nyvalg, fordi Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ikke kunne enes. Stridens kerne var skattelettelser. Det er bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance denne gang ikke har fremsat de samme krav. Umiddelbart kunne det se ud, som om man har givet op, men det dækker snarere over, at partiet langt om længe har lært at vælge sine kampe. Havde LA krævet massive skattelettelser i dette års forhandlinger, havde vi med stor sandsynlighed haft et folketingsvalg nu. Det ville have været mere eller mindre umuligt at få Dansk Folkeparti med på det så tæt op af et valg. Det skal dog med, at det er lykkedes at blive enige om afgiftslettelser for omkring 400 millioner kroner på grænsefølsomme varer og en lettelse af bundskatten på 300 millioner kroner.

Det såkaldte paradigmeskifte

Dansk Folkeparti fik sit såkaldte paradigmeskifte. Det mener partiet i hvert fald selv. Selve ordet er konstrueret til formålet og er et meget fint eksempel på framing. Det er den politiske disciplin, hvor politikere forsøger selv at sætte en forståelsesramme for det, de gør. Om vi reelt har med et paradigmeskifte at gøre er en smagssag. Men Dansk Folkeparti har en kæmpe interesse i at italesætte det som om. Inden for få måneder skal de møde vælgerne, og det bliver med en ny pige i klassen. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige vil tordne mod Kristian Thulesen Dahl. Hun vil angribe ham for ikke at gøre nok for at "redde Danmark", som hun siger. Her skal paradigmeskiftet tjene som modsvar. Eller forsvar, kunne man også sige.

Masser af kæpheste

Sognerådspolitikken er ikke død. Kigger man finansloven igennem, er der et utal af relativt set småbeløb sat af til alle mulige projekter. En gaveregn. Årsagen er simpel: Det er valgår. Og der er for partierne ikke den vælgergruppe, der er for lille. Spørgsmålet er dog, om den slags politik overhovedet virker. Er der en eneste vælger, der stemmer anderledes, fordi Nationalmuseet har fået penge til deres mønt- og medaljesamling? Politikerne håber det.