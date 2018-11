Politisk redaktør: Grådighed kan blive valgets joker

Partierne planlægger og planlægger. I drømmer ikke om, hvad de bruger af tid, kræfter og ressourcer på at forberede en valgkamp. Meningsmålinger der skal fortælle, hvilke emner vælgerne går op i, og fokusgrupper der skal skære budskaberne til. Igen og igen.

Men på trods af alle forberedelserne, pengene brugt og de kloge mennesker, kan alting ikke planlægges. Slet ikke en valgkamp. Der sker altid noget uforudset. Og en gang imellem byder en valgkamp også på et emne, partierne ikke havde kalkuleret med. Denne valgkamps joker kan blive grådighed.

Spoler vi tiden tilbage til seneste valg, skete der også her noget, partierne ikke havde regnet med. Fra omkring Horsens-egnen og nedad stemte et flertal af vælgerne på Dansk Folkeparti. Det gule Danmark blev det døbt. Det var et chok for Venstre, der altid har regnet den del af landet for kerneland.

Siden har partierne brugt meget tid på at analysere, hvorfor vælgerne stemte, som de gjorde. En del af det handlede givetvis om, at Venstre manglede en gedigen stemmesluger i det syd- og sønderjyske, og at Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl modsat havde flyttet opstillingskreds fra Fyn til Vejle fem år tidligere. Han blev suverænt den politiker i Danmark, flest satte kryds ved til valget i 2015 med 57.371 personlige stemmer.

Men at konkludere, at det alene handlede om personer, er at negligere, hvad der ellers var på spil. Det handlede også om politik. Det kom til udtryk i en diskussion om balancen mellem land og by, men handlede måske lige så meget om følelsen af ikke at være repræsenteret.

Det er den følelse, Dansk Folkeparti taler ind i, når partiet vrænger på næsen af eliten i København og kræver alt fra statslige arbejdspladser til filmskoler flyttet til Vestdanmark. Antagelsen er, at der sidder ganske mange vælgere uden for de store byer og føler, at de bliver behandlet som andenrangsborgere.

De føler, at Christiansborg har et alt for stort fokus på hovedstaden, og at politikerne er styret af den kreative klasses virkelighedsopfattelse. Det er ikke, fordi man mener, at emner som transkønnedes rettigheder ikke er vigtige, men problemet blegner alt andet lige, hvis man bor i et område af landet, hvor der ikke er ordentlig mobildækning, hvor den lokale folkeskole er truet af lukning, og hvor jobbet risikerer at ryge, fordi en østeuropæer kan gøre arbejdet for det halve.

Diskussionen om balancen mellem land og by bliver igen et stort tema i den kommende valgkamp, men det bliver ikke en joker som ved sidste valg. Denne gang er alle partierne nemlig forberedte og har i stakkevis af forslag klar, der skal tilfredsstille vælgerne uden for de største byer.

Men hvad bliver så jokeren? Mit bud er grådighed. Udbytteskatteskandalen. Hvidvask for milliarder med Danske Bank som mere eller mindre velvilligt værktøj. Britta, der angiveligt er rendt med 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Gyldne håndtryk i millionklassen til fallerede direktører. Alle historier fra denne valgperiode, og alle historier der på en eller anden måde handler om grådighed.

Men ligesom med debatten om balancen mellem land og by rammer de konkrete historier om grådighed ned i et underliggende følelseslag. Og det handler igen om følelsen af ikke at være repræsenteret.

Det er derfor, der er så meget energi i debatten om den finansielle sektor lige nu. Det er ikke bare forargelse, der er på spil. Det er en følelse af, at en elite skummer fløden, mens almindelige mennesker må tage deres tørn. En følelse af at være til grin for egne skattepenge.

Og politikerne er ved at fange den. Socialdemokratiet har buldret løs i måneder, og den nye erhvervs- og vækstminister, Rasmus Jarlov (K), lægger heller ikke fingrene imellem, når han kalder Danske Bank-sagen for en "skamplet" og "skandale". Noget af en kontrast til hans forgænger Brian Mikkelsens to år gamle opsang, hvor han opfordrede Folketinget til at holde op med at "mobbe bankerne".

Også Venstre har stemplet ind i debatten. Lars Løkke Rasmussen brugte en ikke uvæsentlig del af sin tale på partiets landsmøde i sidste weekend til at tordne mod bankerne og sluttede med noget, der kun kan opfattes som en trussel: "Ryd op. Nu. Ellers gør andre det for jer".

Det er naturligt, at debatten indtil nu har handlet meget om den finansielle sektor, men når røgen efter Danske Bank har lagt sig, vil diskussionen brede sig til andre emner.

Hvorfor er det rimeligt, at tømrersvenden får sat sin pensionsalder op, imens finanssektoren tjener tykt på at udnytte smuthuller i skattelovgivningen? Hvorfor kan en boligejer i de største byer tjene mere på at eje mursten end på at gå på arbejde, samtidig med at man skal være heldig, hvis man overhovedet kan sælge sit hus ude på landet?

Vi har at gøre med en meget kraftig politisk energikilde. En uretfærdighedsfølelse, der går på tværs af partiskel, og som kan mobilisere vælgerne. Politikerne begynder at tune ind på emnet i disse uger, og jeg tror personligt, det kan blive et af de afgørende emner ved det kommende valg.