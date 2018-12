I politik er tingene ikke altid, som de fremstår, og debatterne handler ikke altid om det, man tror. Tag bare denne uges varme emne: FN's migrationspagt.

Stor ståhej med hasteforespørgsel i folketingssalen. Skal Danmark støtte pagten eller ej? Men debatten kom aldrig til for alvor at handle om det, der står i det 36 sider lange dokument. Måske fordi det egentlige stridspunkt i virkeligheden er et helt andet.

Det er i sig selv lidt spøjst, at migrationspagten pludselig gik hen og blev et stort emne. Dokumentet har været offentligt tilgængeligt i måneder, men først for nylig blev det for alvor bemærket. Indtil da havde hverken befolkningen eller for den sags skyld de fleste folketingsmedlemmer hørt om Global Compact for Migration, som dokumentet rettelig er døbt.

Men det ændrede internettet på. Det var, som om der var nogle, der tændte en kontakt og satte strøm til højreorienterede kræfter overalt på det europæiske kontinent. De kastede sig på sociale medier ind i kampen for at få FN's medlemslande til at stemme imod migrationspagten.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kunne således berette om, hvordan han modtog stribevis af anklager om landsforræderi på Facebook, og i Folketingssalen antydede SF'er Holger K. Nielsen, at han mente, at der var tale om et koordineret angreb. Men hvem, der skulle stå bag, ville han ikke fortælle. Dog måtte man forstå, at den tidligere udenrigsminister mente, at edderkoppen i midten af spindet skulle findes uden for landets grænser.

Om Holger K. Nielsen ser spøgelser, eller om fremmede magter virkelig er i gang med at spille kispus med de nationale parlamenter, ved vi ikke. Men sikkert er det i hvert fald, at migrationspagten pludselig endte med at blive et af ugens varmeste politiske emner i Danmark.

Men hvad er denne migrationspagt egentlig? Pagten indeholder 23 hensigtserklæringer, der skal forsøge at sætte rammerne for, hvordan verdens lande kan samarbejde bedre om de mange mennesker, der immigrerer fra især tredjeverdenslande til vesten. Vi taler om immigranter, ikke om flygtninge.

Groft sagt går aftalen på, at medlemslandene skal gøre det nemmere for mennesker fra for eksempel Afrika at komme til Danmark, hvis deres arbejdskraft vel og mærke er ønsket. Modsat skal det også være lettere at sende immigranter hjem igen, hvis de ikke er ønskede.

Pagten er ikke juridisk bindende. Danmark behøver derfor ikke at efterleve hensigterne i dokumentet, hvis et flertal i Folketinget ikke vil det.

På den måde kan det umiddelbart virke lidt underligt, at et dybest set ret ligegyldigt dokument går hen og bringer sindene i kog i den danske andedam. Årsagen er, at debatten ikke handler om indholdet i dokumentet, men om opbakningen til FN-systemet.

Her kommer Dansk Folkeparti ind i billedet. Partiet er modstander af migrationspagten og vil derfor pålægge regeringen at stemme imod, når FN's medlemslande i morgen forventes at skulle stemme om pagten i Marrakesh i Marokko.

Og det ligger sådan set fint i tråd med DF's politik. Selv om partiet har lidt svært ved konkret at pege på, hvad problemet med pagten er, repræsenterer den alt det, partiet hader ved det internationale samfund. Et FN-system, der blander sig i ting, der burde være et nationalt anliggende. Foragten over for forsamlingen af diplomater på Manhattan i det storbysmarte New York er udtalt.

Ydermere er Nye Borgerlige kommet til. Alene af den grund bliver Dansk Folkeparti nødt til at skrue op for retorikken, hvis ikke Kristian Thulesen Dahl vil mærke Pernille Vermund låse kæberne i hans strube.

Dog er det værd at bemærke, at Dansk Folkeparti ikke har følt stærkt nok for sagen til, at partiet gjorde det til et kardinalpunkt i de netop overståede finanslovsforhandlinger. Her kunne de have krævet, at regeringen stemte imod pagten, men det gjorde de ikke. Måske, fordi Thulesen Dahl godt ved, at den isolerede betydning af pagten er til at overse.

Resten af Folketingets partier støtter, at Danmark stemmer for pagten. Og ligesom Dansk Folkeparti er imod dokumentet af årsager, der ikke har så meget med indholdet at gøre, gælder det samme for Venstre og Socialdemokratiet. Bare med omvendt fortegn. De to partier er dybest set ret ligeglade med indholdet, så længe det ikke svækker Folketingets evne til at føre en stram udlændingepolitik, hvilket det ikke gør.

De stemmer ja, fordi et nej vil være det samme som at lægge afstand til FN-systemet. Ved at stemme ja sender Danmark et signal om, hvilken side landet står. Støtter vi op om FN og menneskerettighederne? Eller er vi på Donald Trump og den ungarske præsident Viktor Orbáns side?

Diskussionen om migrationspagten handlede ikke om migrationspagten som sådan. Den blev ventil for en meget større debat. Og en debat, vi ikke har set det sidste til.