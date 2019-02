Politisk flertal vil lukke smutvej til vælgererklæringer

Et politisk flertal på Christiansborg vil lukke et smuthul i valgreglerne, som gør det muligt for partier, der forsøger at komme i Folketinget, at omgå regler i jagten på vælgererklæringer.

Det skriver Jyllands-Posten.

Smuthullet består i, at partier, der indsamler vælgererklæringer, kan omgå den såkaldte eftertænksomhedsperiode.

Den fastslår, at der skal gå syv dage, fra en borger første gang siger ja til at give sin underskrift til et parti, til at støtten endeligt bekræftes.

Ifølge avisen har partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs dog kortsluttet den proces, så støtterne kan skrive under digitalt med deres NemID med det samme.

Men et politisk flertal i Folketinget vil ikke finde sig i, at partier kan udnytte smuthuller.

Ifølge Jyllands-Posten er der opbakning fra både Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at lukke finten.

- Det kommer ikke bag på mig, at lige præcis Klaus Riskær er en tand for smart. Når vi har med politiske partier, der ønsker at sidde i Folketinget, at gøre, så burde det ikke være nødvendigt at true med bål og brand.

- Så burde de kunne finde ud af at overholde reglerne, siger Venstres kommunalordfører, Jan E. Jørgensen, til avisen.

Valgreglerne giver ikke mulighed for at sanktionere partierne, der bryder reglen om syv dages eftertænksomhed. Men det skal der laves om på, lyder det.

- Til min egen overraskelse er der ikke nogen sanktioner i dag, hvis man bryder reglerne, og det synes jeg, er uforståeligt, siger kommunalordfører Magnus Heunicke (S) til Ritzau.

Økonomi- og indenrigsministeriet har flere gange bedt Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen om at stoppe. Det viser breve, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i. Men begge partier er fortsat.

For Klaus Riskær Pedersen er de syv dages ventetid ifølge Jyllands-Posten blot "en snubletråd". Det skriver han i den mail, han nu - efter flere irettesættelser fra ministeriet - er begyndt at sende til stillere, der ønsker at støtte hans vej mod Folketinget.

- Indenrigsministeriets bekendtgørelse kræver en "eftertænksomhedsperiode" på syv dage, som politikerne mener, du skal beskyttes af.

- Det er selvfølgelig en snubletråd, for os der vil i gang, så vi sender dig et link om 7 hhv. 14 dage, så du husker at få det gjort, lyder det fra Riskær ifølge avisen.

Han lover nu at vente syv dage med at sende det endelige godkendelseslink.

Stram Kurs er ikke vendt tilbage på Jyllands-Postens henvendelser.