Politisk flertal vil give Anders Samuelsen en næse

Udenrigsminister Anders Samuelsen står til kritik for at have ladet forskere citere fortrolige oplysninger.

Et flertal i Folketinget er klar til at give udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) en næse.

Anders Samuelsen skal have kritik, fordi han har givet forskere tilladelse til at citere dybt fortrolige oplysninger fra Udenrigspolitisk Nævn i forbindelse med en krigsudredning. Det skriver Berlingske.

Udenrigsministeren er også blevet beskyldt for at vildlede Folketinget ved at give to forskellige forklaringer i forbindelse med forløbet.

- Det lugter stærkt af en næse til ham, men vi kan ikke afsige nogen domme, før vi har hørt om, hvad han forklarer, siger formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Søren Espersen (DF), til Ritzau.

Espersen har sammen med næstformanden i Udenrigspolitisk Nævn, Nick Hækkerup (S), kaldt Samuelsen i samråd fredag klokken 11, hvor han får mulighed for at forklare sig om sagen.

Når et flertal i Folketinget udtaler kritik af en minister, kaldes det en næse, og den kan variere i størrelse.

Samuelsen får angiveligt en næse, fordi han har brudt med et meget vigtigt princip: at møder i Udenrigspolitisk Nævn er altid er fortrolige.

- Man får som nyt medlem i nævnet trommet ind i hovedet, at det er fortroligt. Så kan det undre, at man nogle år efter lader citere det, man har lyst til. Det er et meget stort problem, siger Søren Espersen.

Han ønsker ikke at vurdere, hvad det kan have haft af konsekvenser. Men Søren Espersen forventer, at Anders Samuelsen fredag vil komme med indrømmelser angående sin rolle i forløbet.

Selv om det kræver et flertal i Folketinget at give en næse, virker Espersen overbevist om, hvordan sagen slutter.

- Det ender med en næse.

- Størrelsen kommer meget an på, hvor meget han vil acceptere, at han har været skyld i. Det er meget væsentligt, at man klart siger, at det var en fejl. Det gør altid næsen noget mindre, siger han.

Det er ifølge Espersen for hypotetisk at snakke om, hvorvidt udenrigsministeren helt kan tale næsen væk med store indrømmelser.

Nick Hækkerup (S) bakker ifølge Berlingske op om kritikken.

Det samme gør Eva Flyvholm (Enhedslisten), der er medlem af nævnet.

- Derfor er vi enige i, at der skal udtales kritik af ministeren. Hvor skarp den kritik bliver, afhænger af samrådet i morgen (fredag, red.), siger hun til avisen.