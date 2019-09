Politikredse opretter visitationszoner efter bandeopgør

Efter flere opgør i bandemiljøet opretter Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi visitationszoner, der er trådt i kraft mandag klokken 18.

Det oplyser politikredsene i pressemeddelelser mandag aften.

Det er bandegrupperinger i henholdsvis København og Hundige/Greve, der ligger i konflikt, og det har ført til flere sammenstød i den senere tid.

Senest blev en 22-årig mand dræbt og en jævnaldrende mand såret, da deres bil søndag aften blev beskudt på Gildbrovej i Ishøj.

- Vi opretter visitationszonen, da det er vurderet, at der er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger, udtaler politidirektør Anne Tønnes fra Københavns Politi i pressemeddelelsen.

- Den ene holder til omkring Indre Nørrebro og København NV, og den anden gruppering omkring Hundige i Greve, hvoraf personer med relation dertil bor i Ishøj. Vurderingen er, at konflikten har resulteret i hændelser, hvor der er anvendt skydevåben.

Visitationszoner er områder, hvor politiet kan visitere personer og køretøjer, uden at have en konkret mistanke om, at de pågældende har gjort noget kriminelt.

- Vi har sat massivt ind for at for skabe tryghed i Ishøj, og vi samarbejder tæt med vores nabopolitikredse om at få retsforfulgt de skyldige, siger Københavns Vestegns Politis politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.

Visitationszonerne dækker en dele af Ishøj, Hundige, Greve, Københavns Nordvestkvarter og indre Nørrebro. Visitationszonerne er trådt i kraft mandag klokken 18 og gælder i to uger til 30. september.

I sidste uge indførte Fyns Politi visitationszone efter en skudepisode i krydset mellem Vollsmose Allé og Åsumvej i Odense.