Politikontrol ved skoleveje: Forældrene er ofte de værste

Forældre på vej til skole med børnene på bagsædet er ofte slemme til at træde for hårdt på speederen.

Når børnene mandag morgen begiver sig på vej til skole, kigger politiet med fra sidelinjen.

Politiet tjekker, om cyklende skolebørn overholder færdselsreglerne og eksempelvis har husket cykellygterne og ikke cykler over for rødt.

Men politiet har også et vågent øje til de voksne, hvad enten de kommer på cykel eller i bil.

Det fortæller politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Sidste år så vi en masse overtrædelser, hvad angår hastighed, siger han.

- Men vi ser også overtrædelser, hvor trafikanter ikke overholder de forbudstavler, der er opsat. Eksempelvis parkering forbudt eller indkørsel forbudt omkring skoler.

Da politiet på samme tidspunkt sidste år gennemførte en lignende kontrol, blev knap 4700 bilister sigtet for at køre for stærkt.

- Dem, vi får kontakt med, når vi holder de her kontroller, er ofte forældre, der kører børn til skole.

- Det er mange af de samme forældre, der også brokker sig over, at skolevejen ikke er sikker nok. Det er lidt af et paradoks, siger Christian Berthelsen.

Han håber, at den vedholdende kontrol ved skolevejene kan få forældrene på bedre tanker.

- I bund og grund arbejder vi på at få en holdningsændring, så forældrene er med på, at vi har kontrollerne for at gøre skolevejene mere sikre, siger han.

Hos Rådet for Sikker Trafik opfordrer man forældre til at tjekke og sørge for lovpligtige lygter og reflekser på cyklerne.

- For mange bilister kan det være svært at se cyklisterne i mørket, hvis de kører uden lys, siger projektleder Rosa Nissen.

- Derfor opfordrer vi alle forældre til at tjekke, om der er cykellygter på børnenes cykler, og om lyset virker på både deres egne og børnenes cykler.

Manglende lygter kan udløse en bøde på 700 kroner.

Og selv om det ikke er lovpligtigt at have refleksvest eller -bånd på, er det også en god idé, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

Kontrollerne ved skolevejene fortsætter ugen ud.