Politikere vil stramme op på plejehjems brandsikkerhed

Det er fuldstændig forfærdeligt, at mange af landets plejehjem ikke lever op til kravene til brandsikkerhed.

Sådan lyder reaktionen på Christiansborg, dagen efter at en foreløbig undersøgelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har indikeret, at stort set alle kommuner har plejeboliger, der ikke lever op til brandsikkerhedskravene.

Dansk Folkeparti vil ændre reglerne, så kommunerne ikke længere skal kunne give dispensation fra brandsikkerhedsreglerne.

- Det skal være en statslig myndighed - jeg forestiller mig, at det skal være Beredskabsstyrelsen - som går de her brandsyn, og så udsteder de påbud, der er nødvendige, uden at skulle skele til kommunekassens økonomi, siger ældreordfører Jeppe Jakobsen (DF).

Socialdemokratiet støtter den idé. Samtidig mener S, at der bør være ekstra opmærksomhed, når kommunerne visiterer en ryger til et plejehjem.

Så skal kommunen forpligtes til at sikre sig, at det plejehjem har det mest moderne brandsikkerhedsudstyr, forklarer ældreordfører Astrid Krag (S).

- Vi ved, at det ofte er omkring cigaretrygning, at brandene opstår, siger hun.

- Det kan være fornuftigt at kigge på reglerne om dispensationer. Men vi må også gøre noget her og nu. Der vil det være meget konkret at slå ned på det, vi ved er hovedårsag til mange dødsbrande, nemlig ulykker med ældre rygere.

Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, mener, at kommunerne må "stramme op".

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at der på et meget stort antal plejehjem er slendrian omkring brandsikkerheden. Nu må kommunerne komme med en plan for at stramme op, og det kan kun gå for langsomt, siger hun.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) bliver indkaldt til en hasteforespørgselsdebat om problemet, oplyser Jeppe Jakobsen.