Politikere vil have minister i samråd om skolevold

Flere undervisningsordførere ønsker handling, efter at Berlingske kan berette om grov vold mellem elever på landets folkeskoler.

SF og Enhedslisten vil kalde undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd om sagen.

I Berlingske fortæller flere forældre om, hvordan deres børn har været på skadestuen, fordi børnene er blevet udsat for grov vold. De har blandt andet været udsat for slag, spark og kvælertag.

Flere af forældrene peger på en forfejlet inklusion som årsagen til volden.

Jacob Mark, undervisningsordfører for SF, mener ikke, at politikerne på Christiansborg har været gode nok til at gøre børnene trygge.

- Det er nogle fuldstændigt frygtelige historier. Vi skal sørge for flere voksne på skolerne, og så skal vi stoppe den her tvangsinklusion, siger han til Berlingske.

Anne Mathiesen, undervisningsordfører for Venstre, kalder beretningerne "dybt tragiske". Men hun mener ikke nødvendigvis, at episoderne bunder i forfejlet inklusion.

Men hun mener, at der er behov for en politik, der adresserer vold og trusler i folkeskolen, ligesom det i dag er et krav, at alle folkeskoler har en strategi til at bekæmpe mobning.

- Der er ikke et eneste barn, som skal være bange for at gå i skole. Det er jo en menneskerettighed at gå i skole, så jeg tager det her meget alvorligt, siger Anne Mathiesen.

De Konservatives undervisningsordfører, Brigitte Jerkel, er "rystet" over fortællingerne.

- Det lyder fuldstændigt vanvittigt, at det kan foregå blandt børn i skoletiden, siger hun.

Jerkel siger, at hun umiddelbart efter nytår tog fat i undervisningsminister Merete Riisager i håb om at få afdækket og handlet på adfærden.

Socialdemokratiet ønsker handling og vil tage diskussionen op med forligspartierne bag justeringen af folkeskolereformen.