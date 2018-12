Morten Weiss-Pedersen, leder af de konservative i regionsrådet, mener, at regionernes skal nedlægges. Han er derfor ikke tilfreds med, at to topchefer i regionen blander sig i debatten på det sociale medie Twitter. Arkivfoto: Lars Juul

Direktører skal holde sig neutrale i spørgsmål, som er så ømtålelige som sagen om regionernes fremtid, mener blandt andre de konservative.

Sag: Bland jer udenom. Det er meldingen fra blandt andre de konservative til regionsdirektør Jane Kraglund og koncerndirektør Kurt Espersen, som på Twitter gentagne gange har tilkendegivet deres begejstring for historier, der handler om, at regionerne bør bevares. De konservative ønsker regionerne nedlagt og partiets leder i regionsrådet, Morten Weiss-Pedersen, er ikke glad for topchefernes ytringer. - Regionsdirektører skal operere inden for rammerne af det politiske system, og den rollefordeling skal man hele tiden passe på. Man kan selvfølgelig være glad for det system, man er en del af, men de tunge beslutninger om eksempelvis regionernes fremtid skal man overlade til politikerne, siger Morten Weiss-Pedersen. Men skal der ikke være vide rammer for en topchef, der mener, at regionerne gør et godt stykke arbejde? - Jo, men man skal altså være utrolig varsom, når regeringen inden længe kommer med sit udspil om regionernes fremtid. Kurt Espersen bliver aktør i den debat, og det er rimelig betænkeligt, mener Morten Weiss-Pedersen. Han angriber, at både Jane Kraglund og Kurt Espersen "giver skyts" til de politikere, som vil bevare regionerne. - Direktionsmedlemmer skal ikke spændes for en politisk vogn, siger Morten Weiss-Pedersen, som tilføjer, at han ellers kun har gode erfaringer med de to topchefer. Han vil tage sagen op på næste møde i forretningsudvalget.

Sprængfarligt emne Ud over de konservative ønsker også Liberal Alliance og Dansk Folkeparti regionernes nedlagt. Løsgænger Marianne Mørk Mathiesen, der indtil årets start repræsenterede Liberal Alliance, er heller ikke tilfreds med topchefernes ageren. - Det er fint at bakke op om den politik, vi fælles har vedtaget og anerkende det arbejde, der eksempelvis bliver gjort for at gøre regionen røgfri. Men man skal ikke politisere ved at like en politisk uafklaret sag som spørgsmålet om regionerne fremtid. Det synes jeg er forkert, siger Marianne Mørk Mathiesen. Hun understreger, at det er "prisværdigt" at være stolt af sit arbejde. - Men man skal holde sig fra at give holdninger til kende, når det er et så politisk sprængfarligt emne.

Til grænsen Thies Mathiasen, leder af Dansk Folkepartis gruppe i regionen, mener, at direktørerne er i deres gode ret til at mene, at regionerne gør det godt, og derfor skal de også have lov til at ytre sig, så længe det ikke gør imod det, regionsrådet har besluttet. - Jeg så da helst, at man holdt sig helt neutral over for disse mere diskussionbare områder, men det er ikke noget, vi har vendt i regionsrådet, siger Thies Mathiasen. Han bemærker, at Kurt Espersen går lige til grænsen i i hvert fald et tweet, da direktøren erklærer sig "helt enig" i artiklen ""Læger og sygeplejersker: "Useriøst" og "uansvarligt" og "rigtig dårlig idé" at nedlægge regioner". - Det er lige til kanten. Jeg tænker, "har du nu tænkt dig ordentligt om, Kurt".