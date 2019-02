Politikere om lukkede sygehuse og politistationer: De gode gamle dage kommer ikke tilbage

Politistationer, sygehuse og domhuse i yderområderne er siden 2007 blevet beskåret markant i antal. Landdistrikternes Fællesråd mener, at centraliseringerne er gået for vidt, og flere folketingspolitikere er kommet med samme kritik. Men ingen af landets fire største partier er klar til at tilbagerulle de mange lukninger.

- Man tænker måske stolt på dengang, man havde sin egen kommune. Men i mange af de her små kommuner sejlede den borgernære service, og man havde ikke penge til at lave kulturinvesteringer, sportshaller og så videre. Alt var bestemt ikke bedre i gamle dage, siger Thomas Danielsen, der mener, at større enheder har været nødvendige.

På Christiansborg har flere politikere kritiseret den kraftige centralisering i den offentlige sektor. Men i virkeligheden bunder politikernes kritik ofte i et ønske om justeringer. Ingen af de fem landdistriktsordførere, som avisen Danmark har talt med, er nemlig klar til at spole tiden tilbage til før 2007, hvad angår antallet af politistationer, domhuse og sygehuse.

På folkeskoleområdet er antallet faldet med over 250 skoler siden 2007 - fra 1601 folkeskoler for 12 år siden til 1341 folkeskoler i dag ifølge tal fra Undervisningsministeriet. Det er et fald på omkring 16 procent. Antallet af politistationer er i samme periode gået fra 198 til 113 åbne i dag ifølge Justitsministeriet, hvilket er et fald på omkring 40 procent.Antallet af domstole har været uændret siden 2007 med 24 byretter i dag mod 82 før reformen, hvilket er et fald på omkring 70 procent, og sygehuslukninger har der været 20 af siden 2007, og der er i dag 56 åbne sygehuse rundt om i landet - et fald på godt 25 procent.

- Der er behov for et centraliseringsstop, og det skal komme fra politisk side.

- Vi kommer ikke tilbage til før 2007. Men vi har et klart mål om at styrke nogle funktioner i yderområderne. Men det koster både penge og er en lang proces, fordi organisationerne har indstillet sig efter de nye tider, der opstod, siger han.

- Vi har også brugt for mange ressourcer dengang. Der var en grund til centraliseringen, og den er ikke kun negativ. Men vi skal lytte til de behov, der er i befolkningen. Vi skal sikre, at uanset hvor man bor i landet, har man de faciliteter, man skal bruge, siger Mette Hjermind Dencker, der er landdistriktsordfører for Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti er åben over for at genåbne politistationer, hvis der er behov for det. Men partiet ønsker på ingen måde samme det antal enheder som før 2007.

- Slå bremserne i

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, har flere gange kritiseret den omfattende centralisering af politistationer, sygehuse, domhuse og folkeskoler. Men han er klar over, at de mange centraliseringer bliver svære at rulle tilbage, særligt for kommunerne. Derfor opfordrer han politikerne til at holde igen med yderligere lukninger.

- Det gælder om at slå bremserne i og fastholde de steder, som er lukningstruede, og at få genetableret nogle af de mange lukkede nærpolitistationer. Det kan gå ud over politiets præventive indsats mod kriminalitet, når landbetjente og politistationer forsvinder fra landområderne, og dermed skabe større utryghed, siger han.