Politikere lider på 11. år under lav troværdighed

Sammen med bilforhandlere og journalister er politikere den faggruppe, som danskerne finder mindst troværdige.

I år indtager politikerne igen sidstepladsen i en troværdighedsmåling fra kommunikationsfirmaet Radius, som har målt danskernes tillid til 26 forskellige faggrupper.

I Radius' første måling i 2009 lå ejendomsmæglere helt i bund, men siden 2010 har politikerne indtaget sidstepladsen.

I år ligger deres troværdighed på 2,12 på en skala, hvor 5 er meget høj troværdighed, og 1 er meget lav.

Årsagen til politikernes bundplacering er klar, mener Nicolaj Taudorf Andersen, som er seniorpartner og bestyrelsesformand i Radius.

- De er ikke begyndt at kommunikere klarere med danskerne, de taler ikke et sprog, som danskerne forstår, og de er ikke begyndt at erkende, når de laver fejl, siger han.

Ifølge Kasper Møller Hansen, som er valgforsker og professor ved Københavns Universitet, kan knækket i tilliden til politikerne spores tilbage til den økonomiske krise i 2007.

- Det har noget at gøre med, at det ikke er så nemt at indfri de mange forventninger, der er til, hvordan samfundet skal indrette sig. Det har gjort ondt på politikernes tillid, siger han og pointerer, at det vigtigste som politiker er ikke at love for meget.

Selv om de forsøger at lade være, kan det være svært at undgå, siger han.

- Tit kan de blive fanget i en diskussion, som ender med mudderkast, og hvor begge parter bebrejder hinanden for løftebrud.

- At være ærlig og ikke oversælge er nok noget af det vigtigste. Men det er svært i en situation, hvor krisen stadig har sine efterdønninger, og der simpelthen ikke er de samme penge til at udvide velfærdsstaten ligesom før, forklarer han.

Kasper Møller Hansen mener, at en god og konstruktiv tone samt mindre mudderkast kan være med til at vende kurven.

Ifølge Mandag Morgen er udviklingen i vælgernes tillid til politikerne dog vendt i år efter næsten 20 års fald.

Ifølge en stor valgundersøgelse, som mediet har foretaget, steg vælgernes tillid pludselig i år efter at have været støt faldende siden 2001.