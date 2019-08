Politikere efterlyser kontrol af aflyttende techgiganter

Det har i lang tid været kendt, at techvirksomhedernes digitale assistenter, som man kan tale til og bede om hjælp, i flere tilfælde har optaget samtaler, uden at brugerne har bedt om det.

Tirsdag kan Politiken berette, at Google og Apple også har haft samarbejdspartnere til at aflytte og transskribere indhold fra danske telefoner og højttalere.

Ida Auken (R) kalder det "totalt uacceptabelt" og maner til politisk indgriben.

- Man skal selvfølgelig kunne have sin telefon liggende derhjemme, uden at man bliver aflyttet. Det skal der ryddes op i, for det kan slet ikke fortsætte på den her måde.

Ifølge Politiken griber det danske datatilsyn dog ikke ind, da sagerne hører under datatilsynene i de lande, hvor techvirksomhederne har hovedsæde.

Selv om Google og Apple har hovedsæde i Irland, mener Ida Auken, at indgriben fra det danske datatilsyn må være muligt.

- Vi vil sikre, at datatilsynet ser på, om det her er lovligt, for jeg kan ikke se, at det skulle være lovligt.

- Og jeg mener, at regeringen må tage en samtale på højeste niveau med de her firmaer og fortælle dem, at det skal stoppes i Danmark.

- De store techvirksomheder virker i alle lande, og de skal selvfølgelig overholde loven i det land, hvor de opererer. Jeg mener, at det danske datatilsyn skal passe på de danske borgere, siger hun.

Transskriberingerne fra de danske telefoner og højttalere blev lavet ud fra optagelser fra Apples Siri og Googles Assistant.

Medarbejderne aflyttede alt fra et samleje til skænderier, som ifølge dem ikke var henvendt til stemmestyringen.

Dansk Folkepartis it-ordfører, Dennis Flydtkjær, vil have mere regulering og det ærgrer ham, at de enkelte lande ikke har større kontrol over virksomhederne.

- Det er hele verden, der er ramt af det her. Er det så kun det ene land, hvor Google har deres hovedkvarter, der er ansvarlig for det? Det føler jeg mig ikke tryg ved, siger Dennis Flydtkjær, der selv netop har slået Siri fra på sin iPhone.