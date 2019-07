Politisk trippelmandat og engageret racerkører. Der har været fart på i overhalingsbanen for konservative Brigitte Klintskov Jerkel, der 21. juli fylder 50 år.

Hun er konservativ med klassiske dyder som omsorgen for børn, svage og syge på plads, men samtidig med masser af højoktan benzin i blodet.

Det konservative folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel fylder 21. juli 50 år.

Som første og eneste kvinde sidder hun ikke alene i bestyrelsen for Dansk Automobil Sports Union.

Hun kører også af og til racerløb i sin ombyggede Peugeot 207 og arbejder på at få flere kvinders øjne op for motorsporten.

Det politiske har dog hovedfokus, og også her har den fået gas.

I de seneste år har Brigitte Klintskov Jerkel repræsenteret De Konservative både i Folketinget og i byrådet i Greve.

Indtil for nylig havde hun endda et usædvanligt politisk trippelmandat, da hun også var regionsmedlem i Region Sjælland. Den post er dog nu sat på orlov, efter at hun er blevet permanent folketingsmedlem.

Hun kom i Folketinget i 2016 som vikar for Brian Mikkelsen, da han blev erhvervsminister i VLAK-regeringen.

Da han i 2018 helt forlod dansk politik, overtog hun hans plads. Ved seneste folketingsvalg blev hun så selv valgt ind.

Brigitte Klintskov Jerkel er uddannet socialrådgiver, og efter hendes eget udsagn har hjertet altid brændt for især svage og udsatte børn og unge.

I Folketinget bestrider hun da også ordførerskaber for børn, familie og handicappede og er konservativ socialordfører.

Den politiske karriere startede med kommunalpolitik i Greve Kommune i 2006.

Hun stillede op for Venstre. Men i stedet for at bakke partiets mangeårige borgmester René Milo op hoppede hun til De Konservative, som derved sikrede sig magten sammen med S, SF og RV.

Manøvren gjorde hende samtidig til 1. viceborgmester.

Hun er mor til to voksne sønner, der deler glæden ved motorsporten.