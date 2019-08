Politiformand: Eksplosioner er billede på mere brutal hverdag

Ni eksplosioner har ramt København på et halvt år, og det tvinger politiet til at være i ekstra beredskab.

Nattens eksplosion på en politistation i København er et billede på, at det er blevet mere brutalt på gaderne de seneste år, og det lægger pres på politiet, der hele tiden skal være i forhøjet beredskab.

Sådan lyder det fra Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, efter at en nærpolitistation på Nørrebro lørdag nat blev ramt af en eksplosion.

- Jeg synes, at det er katastrofalt og noget forbandet svineri, men jeg er desværre ikke så overrasket, som man måske burde være.

- Det er en ny hård virkelighed, som dansk politi møder. Vi skal have et øje på hver finger. Det bliver mere og mere brutalt, siger Claus Oxfeldt.

Han peger på, at København det seneste halve år har været ramt af ni eksplosioner, når man tæller lørdagens eksplosion og tirsdagens ved Skattestyrelsen med.

Ifølge Claus Oxfeldt har politiet været i forhøjet beredskab siden februar 2015, hvor København blev ramt af to attentater mod henholdsvis Krudttønden og den jødiske synagoge.

Han forventer ikke, at det ændrer sig og kalder det en "trist udvikling".

- Vi bruger flere folk og ressourcer på den operative parathed, så vi lynhurtigt kan reagere, når der sker den her type angreb.

- Det betyder, at vi skal prioritere benhårdt i opgaverne, og tænke sikkerhed ind i alt, siger Claus Oxfeldt.

Politiet har ikke fundet den eller de gerningsmænd, som står bag eksplosionen på Nørrebro. Der efterlyses en mand iklædt sort tøj, og som medbragte en hvid Rema 1000-pose. Han formodes at være gerningsmanden.

Eksplosionen bliver af politiet betegnet som en bevidst handling, men Claus Oxfeldt tror ikke, at der har været et ønske om at ramme politiet som institution.

- Hvis det virkelig er et angreb mod politiet, som jeg nu ikke umiddelbart tror, fordi man tydeligt har kunnet se, at der ikke var nogen inde i bygningen, fordi det var helt mørkt, så er det noget, vi skal tænke ind i alt, hvad vi gør fremadrettet, siger Claus Oxfeldt.