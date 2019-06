Politiet er tidlig mandag aften til stede ved Islands Brygge i København, hvor en person muligvis har været udsat for en drukneulykke.

Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup ved Københavns Politi.

- Der er en person, der er ude at bade, som så ser ud til at have været udsat for en drukneulykke.

Personen er blevet hevet op af vandet, men vagtchefen kan hverken sige noget om personens tilstand eller køn og alder.

Politiet blev tilkaldt klokken 18.08.

På Islands Brygge ligger et populært badeområde i byens havnebad.