Politiet undersøger brystkræftskandale fra Ringsted

Styrelsen for Patientsikkerhed har indgivet politianmeldelse i forlængelse af mangelfulde undersøgelser på Ringsted Sygehus af kvinder for brystkræft. Det bekræfter politiinspektør Kim Kliver over for Jyllands-Posten.

Sagen drejer sig om, at et stort antal kvinder i perioden fra 2013-2017 efter henvisning fra egen læge på baggrund af en mistanke om brystkræft alene har fået foretaget mammografi på Ringsted Sygehus.

De nationale retningslinjer siger, at en læge også skal mærke efter, om der er knuder i brystet, og så skal der foretages en ultralydsundersøgelse.

735 kvinder er blevet genindkaldt til ny undersøgelse. Indtil nu har 10 kvinder fået konstateret kræft ved den fornyede undersøgelse.

- Vi har modtaget en anmeldelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende mangelfulde brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus, siger politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Jyllands-Posten.

- Og nu er vi i færd med at sætte os ind i det materiale og den anmeldelse, som vi har modtaget. Derefter går politiets arbejde i gang for at kortlægge, om der er sket brud på lovgivningen - enten straffeloven eller særlove, siger han til avisen.

Det var en overlæge på Ringsted Sygehus, som slog alarm og kontaktede myndighederne i sagen.

Selv efter at fejlen var opdaget, haltede håndteringen af situationen på Ringsted Sygehus. Styrelsen for Patientsikkerhed har skoset sygehuset for at nøle med genindkaldelserne.

I februar fik politikerne i Region Sjælland nok, og sygehusdirektør Vagn Bach blev afskediget på grund af håndteringen af sagen.

Politiinspektør Kim Kliver vil over for Jyllands-Posten ikke ud med, hvilke personer - eller hvor mange - der er anmeldt.

Han vil på nuværende tidspunkt heller ikke fortælle, hvilke love og paragraffer der siges at være overtrådt.