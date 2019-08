Politiet udvider undersøgelse i omfattende teledata-sag

Der er risiko for, at endnu flere sager kan være involveret i sagen om politiets brug af teledata, der muligvis har været fejlagtig.

Det skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i et brev til Folketingets Retsudvalg.

I brevet fremgår det, at "det er Rigspolitiets vurdering, at det er nødvendigt at undersøge, om der vil være behov for at fremfinde sager fra før 2012".

- Det skyldes ifølge Rigspolitiet, at der er fundet uoverensstemmelser mellem rådata og konverterede data, skriver justitsministeren i brevet.

Tidligere hed det, at omkring 10.700 sager skal undersøges, hvor der er indhentet historiske teleoplysninger i perioden 2012 til 8. marts 2019.

Det fremgår ikke af brevet, hvor mange sager der nu skal undersøges.