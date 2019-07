Politiet til boligsøgende studerende: Pas på svindlere

Natten til fredag fik omkring 65.000 håbefulde unge besked om, at de får tilbudt en plads på drømmestudiet.

I den forbindelse advarer politiet nu om, at man skal være opmærksom, når man søger efter bolig.

- Man skal bruge sin sunde fornuft. Hvis den person, man skal leje af, virker til at have for travlt og vil forhaste tingene, skal man måske finde et andet sted at bo, fortæller politikommissær Lau Kristensen fra Østjyllands Politis sektion for økonomisk kriminalitet.

Politikommissæren fortæller også om svindel, hvor eksempelvis boliglejeportalen Airbnb er blevet misbrugt.

- Svindlen kan også foregå på den måde, at man går ind på platforme og lejer boliger, og så udnytter man den midlertidige råderet over boligen til at lave bedrageri, siger Lau Kristensen.

Derfor er rådet fra politiet, at man selv undersøger, hvem der er den retmæssige ejer af boligen. Det kan man blandt andet gøre gennem hjemmesiden www.boligejer.dk.

Desuden fraråder politiet, at man betaler husleje og depositum kontant, ligesom man bør være kritisk, hvis udlejeren kræver pengene overført til en udenlandsk konto.

- Man kommer langt med sin sunde fornuft. Hvis noget lyder for godt til at være sandt, eller noget ikke helt stemmer, så slå koldt vand i blodet og find et andet sted at bo, i stedet for at tage en chance, siger Lau Kristensen.

Også EjendomDanmark, der er en erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom, opfordrer de studerende til at være varsomme.

- Den store efterspørgsel på lejeboliger ved studiestart lokker ofte en håndfuld fupmagere på banen, der forsøger at platte sig til penge på de unge boligsøgendes bekostning, siger administrerende direktør Jannick Nytoft i en pressemeddelelse.

- Ofte udgiver de sig for at være boligudlejere, og de forsøger at udleje boliger, der ikke eksisterer, eller som de ikke har råderet over.