Politiet sigter to for drab efter ligfund ved Borris

Obduktion har afdækket, at død mand har flere skader i hovedet. To af hans bekendte er anholdt.

To mænd er sigtet for manddrab i forbindelse med, at en 47-årig mand søndag blev fundet død i et skovområde ved Borris i Vestjylland, oplyser vicepolitiinspektør Jim Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

De anholdte er henholdsvis 38 og 31 år og er ifølge politiet bekendte til den afdøde. De bliver tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning.

En forbipasserende fandt søndag eftermiddag et lig i et skovområde ved det militære øvelsesterræn ved Borris og tilkaldte politiet. I første omgang lød meldingen, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald.

Mandag blev den afdøde obduceret, og retsmedicinerne har i den forbindelse fastslået dødsårsagen.

- Man er kommet frem til, at han er blevet påført nogle hovedtraumer, og at det er noget, han er blevet påført af andre. Så derfor betragter vi sagen som et drab nu, fortæller vicepolitiinspektør Jim Hansen.

Vicepolitiinspektøren ønsker på nuværende tidspunkt ikke at komme nærmere ind på, hvad politiet måtte vide om sagen.

- Jeg kan ikke komme så meget ind på selve efterforskningen, men der har selvfølgelig været undersøgelser ude på gerningsstedet, og der har været efterforskere i gang søndag og mandag, fortæller han.

Efterforskningen har ført til, at politiet nu mistænker to mænd for at stå bag drabet. De blev anholdt tidligt tirsdag og sigtet for manddrab.

Den 38-årige blev anholdt klokken 04.15 natten til tirsdag, mens den 31-årige blev anholdt godt fire timer senere.

Ifølge Jim Hansen har politiet ikke afhørt mændene endnu, og han ved derfor ikke, hvordan de stiller sig til sigtelsen.

- Det vil komme frem i grundlovsforhøret, fortæller han.

Grundlovsforhøret kommer til at foregå ved Retten i Herning tirsdag eftermiddag. Her bliver de to mænd fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at anklager Søren Kløvborg vil begære retsmødet afholdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Jim Hansen siger til Ritzau, at han ikke vil kommentere efterforskningen yderligere. Han ønsker heller ikke at svare på, om politiet har fundet et eventuelt gerningsvåben.

- Alt, hvad vi har nu, det bliver efterforsket fremadrettet - efter grundlovsforhøret.