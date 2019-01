Politiet rykker ud til skyderi i Nordsjælland

Politiet undersøger fredag aften en skudepisode ved Esrum i Nordsjælland.

Anmeldelsen om skyderiet på Plejeltvej i Græsted Kommune kom klokken 17.19.

- Flere vidner fortæller, at de så en mand komme løbende og råbe om hjælp i forbindelse med skyderiet, fortæller vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.

- Han springer ind i en grå Nissan Micra, der holder med nøglen i, og kører afsted med en hund, som sad på bagsædet, fortsætter han.

Politiets teknikere og hunde er midt på aftenen stadig i gang med at undersøge området, og man har fundet både blodspor og mindst ét patronhylster.

Ved 20-tiden fredag aften leder politiet stadig efter den stjålne bil. Der er tale om en grå Nissan Micra med registreringsnummeret BT 86 626.

- Vi vil meget gerne høre fra vidner, som har set bilen, siger Søren Bjørnestad.

Den kvinde, der fik stjålet sin bil, fortæller til Ekstra Bladet, at hun var ved at læsse varer af bilen, da manden kom løbende og bakkede ud fra hendes indkørsel. Lidt længere nede ad gaden holdt en anden bil stille.

- Idet han kommer ud på vejen, stiger to personer ud af den bil. De begynder at skyde efter ham, siger bilejeren til eb.dk.

Vagtchefen bekræfter over for Ekstra Bladet, at det også er det hændelsesforløb, politiets efterforskere kender til.

Politiet kender ikke motivet til skyderiet, men hælder til, at der kan være tale om et lokalt opgør.