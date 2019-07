Politiet over hele landet involveres i Trumps besøg

- Det bliver et kæmpemæssigt setup, siger Claus Oxfeldt om sikkerhedsopgaven for dansk politi.

Dagligdagen for politifolk over hele landet vil blive påvirket, når Donald Trump til september aflægger Danmark besøg.

Opgaven med at håndtere sikkerheden er så stor, at hovedstadens politi slet ikke kan klare ærterne selv, og der er blot en måned til at planlægge besøget.

Ved tidligere besøg af amerikanske præsidenter har Københavns Politi fået hjælp af kolleger fra andre politikredse på Sjælland, Fyn og Jylland.

Præcist hvor mange betjente, der afsættes til en specifik opgave, vil dansk politi normalt ikke give oplysninger om. Opgavens omfang kan man dog få indtryk af ved at kaste et blik på et naboland. 2000 betjente var i sving, da Barack Obama i to dage i 2013 gæstede Sverige.

I alt er der i Danmark cirka 11.000 polititjenestemænd, og heraf arbejder godt 2.500 i København.

I Politiforbundet siger formanden, at han har forståelse for, at Statsministeriet siger ja, når Donald Trump ønsker at komme til Danmark.

- Det bliver en kæmpemæssigt setup. Logistikken og planlægningen er meget omfattende, siger Claus Oxfeldt.

Ved tidligere præsidentbesøg har alle landets politikredse været berørt, og Oxfeldt forudser, at det også vil være tilfældet ved et Trump-besøg.

I forvejen er dansk politi under pres på grund af særlige opgaver som skærpet bevogtning af for eksempel synagogen i København og af grænsekontrollen.

For at løse problemet er der blevet ansat politikadetter med en kortvarig uddannelse. De tager sig især af kontrol ved grænserne. Spørgsmålet er, om de vil kunne indsættes ved præsidentbesøget.

- Det kan sagtens være en mulighed, siger Claus Oxfeldt.

Politiets Efterretningstjeneste får en stor rolle, når det gælder sikkerheden. PET står for udarbejdelsen af trusselsvurderinger, som det åbne politi tilrettelægger sin indsats efter.

Et præsidentbesøg vil desuden kræve et tæt samarbejde med Secret Service, hvis hovedopgave er at beskytte USA's præsident.

Ved tidligere præsidentbesøg har Københavns Politi haft taktstokken, når det gælder den operative indsats.