Politiet er blevet bedre til at finde mistænkte gerningsmænd end tidligere, og samtidig falder antallet af anmeldelser, som borgerne kommer med. Det viser nye tal fra Rigspolitiet.

Den ret markante udvikling kommer til udtryk blandt andet i det, der kaldes sigtelsesprocenten. Den er "rigtig god", lyder det fra rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Tallet angiver antallet af rejste sigtelser i forhold til antallet af anmeldte forbrydelser. I år er man kommet op på 42 procent. Til sammenligning var den 35 i såvel 2016 som i 2017, oplyser rigspolitichefen.

- Der er tale om en positiv og glædelig udvikling, siger Jens Henrik Højbjerg.

På den ene side har politiet i år rejst flere sigtelser end i de foregående år. Det vil sige, at man er i stand til at udpege konkrete personer, som mistænkes for at have begået tyverier, bedragerier og andre forhold.

Og på den anden side oplever borgerne tilsyneladende mindre kriminalitet end tidligere.

Hvis man ser på antallet af anmeldelser om overtrædelse af straffeloven, peger pilen nedad. Faldet skønnes ved årets udgang at blive på cirka ti procent, hvis man sammenligner 2016 med i år.

I 2016 var tallet cirka 337.000, og i 2017 blev der registreret omkring 330.000.

I år frem til 11. december er der blevet anmeldt 287.000 overtrædelser, oplyser rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg tirsdag.

- Der er tale om et meget tydeligt fald, bemærker han.

- Når vi har rejst så mange sigtelser, som vi har gjort indtil nu, tror jeg, at det er udtryk for, at politifolkene er kommet tilbage til politikredsene og har arbejdet sig ned i sagsbunkerne.

- Det har udmøntet sig i flere sigtelser og dermed en rigtig god sigtelsesprocent, som også hænger sammen med, at antallet af anmeldelser er faldende, siger Jens Henrik Højbjerg.

Flere betjente er blevet trukket tilbage fra bevogtning af grænserne og andre specielle opgaver til de kredse, hvor de er ansat. En del af opgaven løses af Forsvaret og Hjemmeværnet, og samtidig er de kortuddannede politikadetter trådt i funktion.

Dermed er betjentene blevet frigjort til at tage sig af anmeldelserne.

Tirsdag ønsker rigspolitichefen ikke at gå ind i mere detaljeret gennemgang af udviklingen inden for forskellige sagskategorier. Det må vente til senere, lyder det.