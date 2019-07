Politiet ophæver visitationszone i Aarhus trods bandekonflikt

I knap en måned har politiet frit kunnet tjekke borgere for ulovlig våbenbesiddelse i en stor del af Aarhus.

Roen har - i hvert fald i nogen grad - sænket sig over Aarhus.

Derfor har politiet besluttet at ophæve en visitationszone, som den 21. juni blev indført i Aarhus på grund af en optrapning i bandemiljøet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Visitationszonen dækkede en stor del af det centrale, nordlige og vestlige Aarhus. Inden for zonen havde politiet lov til - uden nogen konkret mistanke - at kropsvisitere personer og ransage køretøjer.

Normalt kræver det, at politiet har en "rimelig grund".

Samtidig med oprettelsen af visitationszonen blev en klub på Kappelvænget 8 i Aarhus Vest lukket midlertidigt. Denne klub genåbner, oplyser politiet.

Politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen siger i pressemeddelelsen, at politiet nu kun møder få bandemedlemmer i området.

- Og når vi visiterer, finder vi meget sjældent våben. Samtidigt har der den seneste tid været relativt roligt derude, så vi vurderer, at der ikke længere er grundlag for at benytte visitationszonen i vores indsats mod banderne.

Politiet har tidligere registreret bandeaktivitet omkring klublokalerne på Kappelvænget 8. De blev derfor lukket af hensyn til borgernes sikkerhed.

Selv om lokalerne igen bliver tilgængelige, vil politiet stadig holde nøje øje med, hvad der foregår på stedet.

Østjyllands Politi vurderer dog fortsat, at der er en igangværende bandekonflikt i Aarhus, og politiets indsats fortsætter derfor på anden vis.

- Vi vil blive med at have øget patruljering i området, og vores efterforskning af bandemedlemmerne stopper selvfølgelig heller ikke. Derudover har vi stort fokus på vores forebyggelsesarbejde, siger Jesper Bøjgaard Madsen.

Siden visitationszonen blev indført den 21. juni, har Østjyllands Politi foretaget 50 visitationer og fundet ni våben: En pistol, et oversavet jagtgevær, fire knive/stikvåben, to slagvåben og en peberspray.