Politiet mistænker ni mænd for over 100 butikstyverier

En gruppe mænd er anholdt i aktion mod butikstyve. De er mistænkt for at have opereret i det meste af Jylland.

Ni mænd fra Aarhus Vest er mandag blevet anholdt i en større aktion mod organiseret butikstyveri.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest, der har stået for efterforskningen af sagen.

De anholdte er i alderen 18 til 44 år og er mistænkt for at have begået i alt over 100 butikstyverier i Nordjyllands, Midt- og Vestjyllands, Sydøstjyllands og Østjyllands politikredse.

Særlig Efterforskning Vest har igennem længere tid fulgt de sigtede.

- Og i størstedelen af tilfældene er det faktisk os, der har informeret butiksejerne om, at de formentlig har været udsat for butikstyveri.

- De havde simpelthen ikke selv opdaget det, fordi tyvene er så professionelle i deres fremgangsmåde, siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest i meddelelsen.

Ifølge politiet har fremgangsmåden ved de forskellige tyverier stort set været den samme. Typisk er tre mænd kommet ind i butikken, hvorefter én har afledt en medarbejders opmærksomhed, mens de andre har stjålet varer.

Tyvekosterne har ofte været spiritus, cigaretter, kaffe og chokolade. Politiinspektør Brian Voss Olsen beskriver de enkelte tilfælde som "simple tyverier".

- Men set i en sammenhæng er der tale om professionelle, organiserede tyverier, hvor de har kørt rundt i hele landet med det ene formål at begå tyverier mod butikker.

- I nogle tilfælde er det også lykkedes dem at stjæle store partier varer fra baglokalet til flere tusinde kroner, siger Brian Voss Olsen.

Ved mandagens aktion blev der hos de anholdte blandt andet fundet et større kontantbeløb og tyvekoster i form af store mængder kaffe.

Seks af de ni anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus tirsdag klokken 09.30.