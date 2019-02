Politiet kan ikke forhindre pædofile i at se med på YouTube

YouTube kan være et medie, som pædofile benytter til at tilfredsstille seksuelle lyster, siger sektionsleder.

YouTube har lukket 400 kanaler og fjernet kommentarsporet på millioner af videoer, efter at videotjenesten er kommet i pædofile netværks søgelys.

Hos Rigspolitiets center for cyberkriminalitet, NC3, er man opmærksom på, at YouTube-videoerne kan være genstand for pædofiles opmærksomhed.

- Der er noget, der tyder på, at pædofile har fået et medie, de kan få tilfredsstillet deres lyster på.

- Der uploades tonsvis af videoer hver dag med børn. Det er der pædofile, der kan få tilfredsstillelse ved at se på, siger sektionsleder Flemming Kjærside.

Det er YouTuberen Matt Watson, der i en video har gjort opmærksom på, hvordan videotjenesten kan misbruges af personer med pædofile tendenser.

Eksempelvis ved at brugere deler kontaktinformationer og links til børneporno i kommentarfeltet.

Eller ved at brugerne kommenterer, hvornår i videoerne de mindreårige optræder i bestemte stillinger.

Det er noget, man bør have i tankerne, før man lægger materialet ud på YouTube, siger Flemming Kjærside.

- Man uploader til et offentligt tilgængeligt medie, hvor man ikke kan bestemme, hvem der kan se med.

- I princippet er det det samme som at vise en video på et stort lærred på Rådhuspladsen.

- Mange kan se den, og nogle kan få seksuel tilfredsstillelse ved at se på det. Men man kan ikke bestemme, at nogen ikke må kigge på det.

Det kan således blive en vanskelig opgave at slå ned på pædofiles interesse for videoer af børn, der eksempelvis dyrker idræt eller hopper på trampolin i haven.

Flemming Kjærside er tilfreds med, at YouTube selv har grebet ind og lukket kanaler og fjernet kommentarer, der kan opfattes som en seksuel udstilling af børn.

Der er også en anden knap, som videotjenesten ifølge sektionslederen kan skrue på:

- YouTube kan ændre deres algoritmer, så det ikke er så nemt for pædofile at finde videoer med for eksempel letpåklædte børn. Det tror jeg også, de er klar over og i gang med at se på, siger Flemming Kjærside.

Kommunikationschef Jesper Vangkilde fra Google Danmark siger, at YouTube, der ejes af Google, løbende justerer algoritmerne.

- Den her sag peger i retning af, at der er langt mere arbejde at gøre. Vi skal være langt bedre til også med menneskeøjne at se nogle af de mønstre, siger han.