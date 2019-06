Politiet har kendt til fejl i månedsvis: Pape vidste intet

En graverende fejl i et it-system, der behandler teledata betyder, at 10.000 sager skal gennemgås igen.

Fungerende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) blev ikke orienteret om en graverende it-fejl, som politiet har kendt til i månedsvis.

Det svarer den konservative partiformand via sit partis pressetjeneste til Berlingske.

- Søren Pape fik først kendskab til sagen i går aftes, og han meddeler via den konservative pressetjeneste, at den kommende justitsminister må sørge for en redegørelse som noget af det første.

- Som fungerende justitsminister har Søren Pape ikke selv mulighed for at sætte en ny redegørelse i gang, skriver pressetjenesten til avisen.

Politiet oplyser ellers tirsdag, at politiet har kendt til den systematiske fejl siden februar i år.

Fejlen i it-systemet har betydet, at programmet utilsigtet har frasorteret oplysninger om teleoplysninger, som det ikke skulle. For eksempel ved, at telefonnumre, der var aktive på en given telemast, blev sorteret fra af programmet.

På den måde kan fejlen have påvirket skyldsspørgsmål, fordi personer ikke har kunnet dokumentere et alibi, der måske var uforeneligt med at være på gerningsstedet på gerningstidspunktet.

Men det kan også have begrænset politiets egen efterforskning. Data fra nogle mobiltelefoner kan nemlig have manglet i de oversigter, som efterforskerne har haft adgang til.

Den alvorlige fejl betyder, at samtlige sager fra 2012-2019, hvor teleoplysninger har været anvendt, skal gennemgås af politi og anklagemyndigheden igen.