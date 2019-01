Politiet gennemfører kontrol af cyklister og knallerter

I uge 4 vil politiet landet over tjekke cyklister og knallertkørere for overtrædelse af færdselsregler.

Politiet vil i uge 4 gennemføre en landsdækkende kontrol af cyklister og knallertkørere.

Det siger Rigspolitiet.

Politiet vil holde øje med, om cyklister og knallertkørere kører hensynsløst i trafikken og tjekke lovkrav som for eksempel, om man har lys på cyklen.

Sidste år blev 27 cyklister og ni knallertkørere dræbt i trafikken. Og 766 cyklister og 292 knallertførere kom til skade.

Tallene skal sænkes, og det håber Rigspolitiet, at kontroller som denne kan hjælpe med.

- Cyklister udgør en væsentlig procentdel af dem, der bliver dræbt eller kommer til skade. Det er underordnet, om de selv er skyld i det. Vi skal blot hjælpe med at oplyse om konsekvenserne ved at køre hensynsløst, siger Christian Bertelsen, politiassistent ved Rigspolitiet.

Det kan være dyrt at lave forseelser som cyklist.

Ifølge Cyklistforbundet koster det 1000 kroner at køre over for rødt. Samme beløb skal man af med, hvis man cykler med telefonen i hånden.

Man slipper dog 300 kroner billigere, hvis man cykler uden lys eller på fortovet.

En anden ting, der kunne nedsætte skaderne, er flere cykelhjelme på cyklisterne.

Christian Bertelsen så gerne, at det bliver lovpligtigt at køre med hjelm.

- Jeg opfordrer altid folk til at gøre det, men folk burde også være fornuftige nok til at gøre det af sig selv, siger han.

Hvert år dør omkring 30 cyklister ifølge Rådet for Sikker Trafik.

35 procent af dem er på grund af hovedskader.

Derudover ender cirka 3000 hvert år på skadestuen på grund af hovedskader.

I 2017 lavede Avisen.dk en undersøgelse om danskernes holdning til cykelhjelme.

Tallene viste, at 72 procent af de adspurgte mente, at det skulle være lovpligtigt at bære cykelhjelm.

Både Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet er dog imod et forbud, da de frygter, at det vil få danskerne til at droppe cyklen.

Politikontrollen løber fra 21. januar til 27. januar.