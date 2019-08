Politiet genåbner sag om forurening af Nordsøen

Politiet har besluttet at genoptage en efterforskning af den årelange forurening af Nordsøen med kemikalier. Sagen drejer sig om olieselskabet Total og om udledning af kemikaliet Scavreat.

Årsagen er, at Syd- og Sønderjyllands Politi har fået nye oplysninger i juli, oplyser politiet i en pressemeddelelse onsdag.

Desuden har politiet besluttet at undersøge, om der er grundlag for at rejse en sag mod leverandøren og producenten af Scavreat. Dette sker i samarbejde med Miljøstyrelsen, hedder det.

I juli kunne DR fortælle, at Total havde fået en bøde på 500.000 kroner, fordi der fra selskabets olieboreplatforme, som tidligere var ejet af Mærsk Oil, blev udledt miljøfarlige kemikalier uden tilladelse. Mærsk Oil nåede at udlede mere end 100 ton farlige kemikalier.

Leverandøren var virksomheden Clariant. Her fiflede en medarbejder med indhold og deklarering, hvilket betød, at såvel Mærsk Oil som Miljøstyrelsen blev vildledt til at tro, at det var mindre farligt, end det reelt var. Dette er ifølge DR fremgået af en intern rapport, som Clariant har udarbejdet.

I juli sagde statsadvokat Kirsten Dyrman, som fører tilsyn med de lokale politikredse, at hun ville bede Syd- og Sønderjyllands Politi om at undersøge, om der kunne rejses en sag mod leverandøren.

Det er tilsyneladende denne undersøgelse, som politikredsen nu tager fat på.

Desuden har den nye miljøminister, Lea Wermelin (S), annonceret, at hendes embedsfolk ville se nærmere på affæren. Blandt andet har bødens størrelse vakt opsigt.

- Vi skal passe på vores havmiljø, og det er fuldstændig uacceptabelt, det der er sket, sagde hun i juli.

Efterforskningen retter sig mod udledning af Scavreat tilsat BAC 50.

I onsdagens meddelelse ønsker politiet ikke at røbe, hvilke "yderligere efterforskningsskridt der forestår".