Politiet anholder svensker for eksplosion ved Skattestyrelsen

En 22-årig mand er pågrebet for eksplosionen ved Skattestyrelsen. En anden svensk sigtet er på fri fod.

To svenskere er tirsdag blevet sigtet i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen i København.

Det oplyser chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi onsdag på et pressemøde.

Den ene mand, en 22-årig, blev tirsdag pågrebet i Sverige og skal nu udleveres til Danmark. Han blev efterfølgende fremstillet i et grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre.

Den anden mand, en 23-årig, er ikke pågrebet, men er nu internationalt efterlyst.

- Vi har i nat også ransaget flere adresser i Sverige. Her har vi beslaglagt det, vi formoder er den bil, der er brugt af gerningsmændene, siger Jørgen Bergen Skov.

- Vi har en gerningsmand på fri fod, som gør, at vi er meget sparsomme med, hvad vi kan sige af hensyn til efterforskningen, tilføjer han.

Han ønsker ikke at fortælle, hvad der har ført politiet på sporet af de to svenskere. Chefpolitiinspektøren siger dog, at politiet har kørt en "intensiv efterforskning".

Jørgen Bergen Skov understreger desuden, at det fortsat er politiets opfattelse, at eksplosionen ved Skattestyrelsen ikke har relation til den lignende hændelse ved nærpolitistationen på Nørrebro natten til lørdag.

- Det er der intet, der tyder på, siger han.