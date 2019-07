Politiet anholder mand for skud og knivstikkeri

Københavns Vestegns Politi har fredag anholdt en 22-årig mand, som er sigtet for at have deltaget i et drabsforsøg i Søborg den 30. juni.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Anholdelsen er sket på Ågerupvej i Ballerup.

Ved episoden i Søborg blev en 36-årig mand skudt i hånden og udsat for adskillige knivstik, og ofret var efterfølgende i livsfare.

I forvejen sidder en 26-årig mand varetægtsfængslet i sagen, og derudover er en 31-årig mand varetægtsfængslet in absentia.

- Dagens aktion sker efter massivt efterforskning, og jeg vil ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser i sagen, siger politikommissær Henrik Hougaard i pressemeddelelsen.