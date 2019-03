Politiet anholder mand for drab ved landejendom på Møn

Formodet drabsmand blev skudt af politiet under anholdelse søndag. Det er sparsomt med oplysninger i sagen.

En 58-årig mand er blevet anholdt og sigtet for et drab begået i Hårbølle på Møn.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den formodede drabsmand blev anholdt på en landejendom søndag, og i den forbindelse affyrede politiet skud.

Politiet blev tilkaldt klokken 17.52. Da patruljen ankom til ejendommen, fandt den en dræbt person på gårdspladsen. Siden har politiet arbejdet med at finde ud af, hvem offeret er.

- Den dræbte er ikke endeligt identificeret. Vi har en formodning om, hvem det er, men vi kan ikke komme det nærmere, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Generelt er det sparsomt med oplysninger i sagen.

Politiet har endnu ikke klarhed over forløbet. Det er derfor ikke muligt at få oplyst, hvem der slog alarm til politiet i første omgang.

Liget af den dræbte blev fundet søndag aften på landejendommen, og det er ejendommens 58-årige beboer, som nu er sigtet for drab.

Han bliver mandag eftermiddag fremstillet in absentia i retten i Nykøbing Falster. Det betyder, at han ikke selv er fysisk til stede ved retsmødet.

Årsagen er, at han fortsat er indlagt til behandling for sine skader efter at være blevet ramt af skud.

Politiet kan ikke udtale sig om skudepisoden, da den bliver efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Dog er den 58-årige ikke i livsfare.