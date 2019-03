I februar blev en 23-årig kvinde beskudt, da hun kom kørende i sin bil i Slagelse, og torsdag har politiet i forbindelse med efterforskningen gennemført en stor aktion i Kalundborg.

Det var Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der sammen med Midt- og Vestsjællands politi gennemførte aktionen. Adresser er blevet ransaget og flere personer fra bandemiljøet er blevet anholdt.

Skyderiet i Slagelse fandt sted den 18. februar omkring klokken 22.30 på et parkeringsareal ved Ingemannsvej tæt på byens sygehus.

Her kom en 23-årig kvinde kørende, da to maskerede mænd pludselig sprang ud foran hendes bil og åbnede ild.

- Hun måtte bakke fra stedet for at slippe væk, fortalte politikommissær Bo von Würden efter episoden.

Flere skud ramte bilen, men den chokerede kvinde slap uskadt fra skyderiet.

- Vi opfatter ikke episoden som et led i en almindelig bandekonflikt, men som et kriminelt opgør mellem blandt andet bandemedlemmer, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag.

- Det er meget vigtigt, at vi er i stand til at foretage anholdelser i de her sager, for de skaber jo stor utryghed, tilføjer han.

Midt på eftermiddagen er politiet stadig i gang med at ransage adresserne i Kalundborg.

To af de mænd, der blev anholdt i forbindelse med aktionen, ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør fredag. De er sigtet for drabsforsøg.