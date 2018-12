Politiet advarer juleaftensdags morgen: Det er glat på vejene

Fynboerne vågner op til en grøn og brun jul, men enkelte steder kan rimen dog sætte julestemningen lidt i vejret, og så er det til gengæld også glat på vejene.

Det er politiet, som advarer om glatte veje, og det er især i morgen- og formiddagstimerne, at det kan være glat, for mange steder er temperaturen omkring frysepunktet.

Skal man til Jylland lyder advarslen fra Sydjyllands Politi, at vejene er blevet saltet juleaftensdags morgen, og at man skal køre forsigtigt. Og en anden god grund til ikke alene at køre forsigtigt, men også at overholde fartbegrænsningerne, er, at også fotovognene er ude at køre. Eller måske rettere holder stille på udvalgte steder, for ATK - som står for automatisk trafikkontrol - holder ikke juleferie.

"Husk vi kommer ud i dag og fotograferer med håb om at det vil få alle til at køre pænt så alle når frem i tide til jule hyggen " skriver Sydjyllands Politi på sit tweet. Det har Fyns Politi ikke gjort, men man skal aldrig vide sig for sikker, for også på Fyn kan fotovognene være ude og tage billeder af fartglade trafikanter. Og en bøde for at køre for stærkt og en eventuel frakendelse af kørekortet vil formentligt for de fleste være en trist måde at begynde juledagene på.

Ifølge vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi, har han ikke fået tilbagemeldinger om glatføreuheld på de fynske veje, og der er ifølge ham også blevet saltet mange steder, men derfor er der god grund til at være opmærksomhed alligevel på de mindre biveje.

Ifølge DMI vil temperaturen i løbet af dagen dog stige til mellem 2 og 4 graders varme, og nattentil juledag holder den sig et stykke over frysepunktet.