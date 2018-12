Politiet: Jan Hellesøe var selv skyld i voldsomt trafikuheld

Politiet vil i Retten i Sønderborg kræve Jan Hellesøe idømt en bøde og ikke mindst fratage ham kørekortet betinget. Det vil sige, at han - hvis han bliver dømt - skal op til en ny teori- og køreprøve indenfor typisk et halvt år fra dommen. Men han må køre bil i perioden, indtil han har bestået de nye prøver.

Det var Jan Hellesøes egen skyld, mener Sydøstjyllands Politi. Tirsdag skal tv-manden i Retten i Sønderborg, hvor han er tiltalt for at havde "tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden" og "uden at vise tilstrækkelig agtpågivenhed, hvilket var årsag til, at han påkørte forankørende polsk lastbil", står der i anklageskriftet, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i.

Han var centimeter fra at blive slået ihjel, men ved et rent held skete der intet med ham, da taget af hans brune Audi blev skrællet af, som var det en sardindåse.

Det er et mirakel

Jan Hellesøe skulle allerede tidligere i år have været i retten med denne sag, men den blev udsat, fordi sagen ikke var blevet forkyndt for ham. Der står ikke mere detaljeret i anklageskriftet, hvorfor Sydøstjyllands Politi mener, at Jan Hellesøe selv var årsag til trafikuheldet, hvor ingen personer kom alvorligt til skade. Men i timerne efter uheldet fortalte Jan Hellesøe selv, at han netop havde afsluttet et håndfri telefonsamtale, da han bragede ind i lastbilen.

En del læsere kommenterede også artiklen på JV.dk, og der var både medfølende og kritiske kommentarer. De kritiske handlede også om, at han skal køre bil, når han kører bil, og ikke tale i telefon. Jan Hellesøe tog i sekunderne efter uheldet det, han selv over for JV.dk og JydskeVestkysten har kaldt "en klam selfie", som han har fortrudt.

- Jeg er enormt glad for, at jeg lever. Hvis bare jeg var kommet tre-fire centimeter længere ind under lastbilen, så var jeg måske ikke her mere. Det har en politimand fortalt mig, sagde en noget rystet Jan Hellesøe til JydskeVestkysten og JV.dk lige efter uheldet.

Han mener selv, at han kørte op bag i den næsten stillestående lastbil med sættevogn med en fart på 100-110 kilometer i timen.

- Folk kom hurtigt til stedet, og alle siger, at det er et mirakel, at jeg er i live, sagde den nu 36-årige mand, der er kendt for tv-programmer som "Fuckr med din hjerne" og "Manipulator".