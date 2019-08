Politiet har flere spor at gå efter i efterforskningen af eksplosionen ved Skattestyrelsen i København.

Siden en voldsom eksplosion tirsdag aften raserede Skattestyrelsens facade på Østerbro i København, har politiets teknikere arbejdet på højtryk for at finde og sikre spor.

Klokken var omkring 22.15 tirsdag, da en voldsom eksplosion rystede store dele af Østerbro og flåede facaden på Skattestyrelsen bygning i stykker.

En person, der stod ude i det fri nær Nordhavn Station, blev ramt af fragmenter og søgte behandling på en skadestue. Ingen andre kom til skade i forbindelse med eksplosionen.

Onsdag eftermiddag er politiets teknikere færdige på stedet.

En efterforskningsgruppe med efterforskere fra Københavns Politi, PET og Rigspolitiets afdelinger arbejder nu på at finde frem til den eller de personer, der står bag sprængningen.

- Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til at finde frem til gerningsmanden eller gerningsmændene, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad politiet har fundet af spor, eller hvad der forårsagede sprængningen.

- Jeg kan ikke komme ind på, hvad vi har fundet ud af. Gerningsmanden eller gerningsmændene skal ikke vide, hvad vi ved, siger han og understreger, at efterforskningen kommer til at tage noget tid.

Chefpolitiinspektøren afviser også, at der skulle være en forhøjet trussel mod andre offentlige bygninger rundt om landet.

- Nej, det er der ikke, siger han på pressemødet.

Politiet har foreløbig modtaget flere end 60 henvendelser fra beboere i området samt bus- og togrejsende.

- De handler blandt andet om personer og køretøjer, som er set i området, fortæller Jørgen Bergen Skov.

Han opfordrer dog stadig alle, der endnu ikke har været i kontakt med politiet, og som befandt sig i området tirsdag aften mellem 21.45 og 22.30, til at kontakte Københavns Politi på 114.

Selv om man ikke mener at have set noget særligt, kan man alligevel have bemærket noget, som kan hjælpe politiet i efterforskningen.