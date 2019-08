Politibil lavede hjulspin til gaderæs: Nu skælder chefen ud

- Det tegner et uheldigt billede af politiet, udtaler chefpolitiinspektør om politiets ageren til gaderæs.

En gruppe politibetjente fra Østjyllands Politi får nu en reprimande af deres chef.

Ekstra Bladet omtaler søndag en video på de sociale medier, hvor to patruljebiler kører om kap til et lovligt gaderæs i Randers.

Men den opførsel kritiseres nu af chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

- Det er ikke politiets opgave at deltage i den slags arrangementer, og jeg synes, det tegner et uheldigt billede af politiet, siger han i en pressemeddelelse.

Videoen blev optaget lørdag aften til det lovlige gaderæs "Striben" i Randers.

- Skal politiet ikke lige have en hånd? De kommer her og hygger med os. Det er fantastisk det her, siger speakeren til arrangementet, mens en af patruljerne sætter lyd på sin sirene, skriver Ekstra Bladet.

Herefter bliver der givet så meget gas, at en af politibilerne laver hjulspin.

Men at lave hjulspin i en politibil på en vej i Randers hører ikke blandt politiets kerneopgaver, understreger politiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

- Nu er vi i gang med at undersøge, hvordan det er sket, og vi vil indskærpe, at det ikke er den måde, vi skal prioritere vores ressourcer på, siger chefpolitiinspektøren.