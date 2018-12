Politi undersøger dykkeres fund af bil i Kolding Havn

Ifølge JydskeVestkysten kan fund af en bil i Kolding Havn knyttes til en et år gammel drabssag.

Dykkere fra søværnet har torsdag eftermiddag fundet en bil i Kolding Havn.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi, der fortæller, at politiet nu undersøger bilen nærmere.

Ifølge JydskeVestkysten kan der være tale om den drabssigtede Bent Ovesens bil. Han har været efterlyst i lidt mere end et år for drabet på sin 61-årige hustru.

Ifølge avisen testede dykkere fra den danske flåde rutinemæssigt udstyr, da de stødte på bilen på bunden.

De konstaterede ved at skrabe mudder af hjulkapslerne, at der er tale om en Ford, og at nummerpladerne svarer til nummeret på forsvundne Bent Ovesens bil, skriver JydskeVestkysten.

Vicepolitiinspektøren kan dog ikke bekræfte oplysningerne. Han ønsker heller ikke at fortælle, om politiet undersøger, om bilen kan have betydning for drabssagen.

- Vi har fundet en bil ude i havnen, og nu undersøger vi det nærmere, siger Frede Nissen, der forventer at kunne sige mere fredag.

- Bilen ligger i vandet endnu. Vi planlægger en bjærgning, men jeg kan ikke sige hvornår, siger han.

Den 63-årige Bent Ovesen mistænkes for at stå bag drabet på sin hustru i oktober sidste år. Kvinden blev fundet på parrets fælles bopæl på Christiansøvej i Kolding.

Deres gråbrune Ford Mondeo var forsvundet, og den har politiet siden forsøgt at finde frem til. Bilen er en årgang 2016, og den har registreringsnummer AU 24836.

Dykkere har tidligere ledt efter bilen i blandt andet havnen i Kolding uden held.