Politi og hospital advarer mod psykose-brownie

Rigshospitalet og Københavns Politi advarer mod hashkager solgt på Christiania. Gennem de seneste uger er en række personer blevet indlagt med forskellige alvorlige symptomer efter at have spist kagerne.

Flere har været i livsfare, og derudover har patienternes hjertefunktion og kredsløb været påvirket. Rigshospitalet oplyser også, at nogle patienter har været i en psykoselignende tilstand. Andre igen har været bevidstløse.

Patienterne har alle fortalt, at de forud for symptomerne har været på Christiania, hvor de har købt og spist, hvad de troede var hashkager.

Kagerne er blandt andet solgt under betegnelsen "hash-brownies" og har kostet en halvtredser.

Rigshospitalet oplyser, at man ikke er klar over, hvad der rent faktisk har været i kagerne. Men symptomerne hos patienterne, ligner ikke dem, man ser hos folk, der har røget eller spist for meget hash.

Både danskere og udenlandske turister er kommet galt afsted med de giftige kager. Ifølge Rigshospitalet er der tale om statsborgere fra Irland, Tyskland, USA, Finland, Spanien og Japan.

Alle var indlagt i en dag eller to, inden de blev udskrevet.

Rigshospitalet oplyser, at man har taget kontakt til politiet, fordi der har været så mange sager, der lignede hinanden inden for forholdsvis kort tid.

Københavns Politi opfordrer til, at man retter henvendelse, hvis man ligger inde med oplysninger om kagerne.