Politi: Flere gerningsmænd bag Herlev-drab er på fri fod

To mænd blev skuddræbt i Herlev i juni. Fire er fængslet, men der var flere bag forbrydelsen, mener politiet.

Da to mænd blev dræbt af en salve af skud i Herlev 25. juni, var der flere personer bag forbrydelsen, end de fire, som sidder fængslet i øjeblikket.

Det fortæller politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Flemming Madsen, der altså mener, at der er en eller flere gerningsmænd på fri fod.

- Ja, vi har en klar opfattelse af, at der er flere gerningsmænd. Hvor mange der er, kan vi ikke sige.

De to dræbte og en tredje mand sad i en bil i Sennepshaven i Herlev, da de blev beskudt med pistoler og automatriffel. En 23-årig og en 21-årig mistede livet, mens den sidste passager slap med livet i behold.

Alle er svenske statsborgere.

Kort efter drabet blev en 21-årig svensk statsborger anholdt og varetægtsfængslet i Aarhus, mens yderligere tre svenske statsborgere på henholdsvis 17, 18 og 19 år blev anholdt og fængslet i Stockholm i Sverige mandag.

De er sigtet for dobbeltdrabet. Politiinspektøren afviser at fortælle, hvilke roller de hver især har spillet under drabet.

- Det er en meget alvorlig og grov forbrydelse, der er sket, og der har været forskellige forløb. Nogle har været aktive under selve drabene og planlægningen og mange andre forhold, siger Flemming Madsen.

For politiet er der endnu mange detaljer i forløbet, som mangler at blive opklaret. Blandt andet kan Flemming Madsen ikke sige, hvorfor det svenske opgør fandt sted på dansk jord - og hvorfor det lige var i Herlev.

- Det er en af de ting, vi er meget fokuseret på i efterforskningen. Vi forsøger at få det fastlagt, men der er ikke noget, som tyder på, at det er relateret til selve området, siger han.

Flere svenske medier har fortalt, at den 23-årige skuddræbte skulle være en af de fremtrædende personer i banden Shottaz fra Rinkeby, der er en forstad til Stockholm. Den gruppering har den seneste tid været i en blodig konflikt med Dödspatrullen fra Stockholms forstæder.

En konflikt, som hidtil har kostet syv liv.

Derfor arbejder politiet også ud fra, at drabene kan være relateret til den svenske bandekonflikt.

- Det er et af de motiver, som vi arbejder ud fra, ja.

- Vi arbejder tæt sammen med svensk politi, og vi kender deres forklaringer om, hvilke konflikter der er i Stockholm-området, siger Flemming Madsen.

Københavns Vestegns Politi ønsker at få de tre, som blev anholdt mandag, udleveret til Danmark, så de kan blive afhørt i sagen.