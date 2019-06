Pia Olsen Dyhr retter fokus på tre krav til ny regering

Ifølge de seneste prognoser ser SF ud til at gå mere end tre procent frem ved folketingsvalget.

Den styrkede position skal særligt bruges på at fokusere på tre af de krav, som partiet har stillet under valgkampen.

Det fortæller SF's formand, Pia Olsen Dyhr, da hun netop har afholdt sin valgtale foran partiets medlemmer på Borups Højskole i København.

- Vi vil sikre minimumsnormeringer i Danmark. Der skal flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver, siger hun.

- Vi vil have en ambitiøs klimapolitik, og så vil vi afskaffe børnefattigdom, og derfor skal kontanthjælpsloftet rives ned, siger hun.

SF peger på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som Danmarks kommende statsminister.

Ifølge de seneste valgprognoser fra DR og TV2 står rød blok til at få flertallet ved folketingsvalget.

Socialdemokratiet står til at blive det største parti, og dermed ser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ud til at skulle aflevere nøglerne til Statsministeriet.

Men hvis en regering med Frederiksen i spidsen skal have SF's underskrift på en finanslov, skal partiet give sig.

- Vi har været meget klare i mælet om, at vi kommer ikke til at stemme for en finanslov, hvis vi ikke afskaffer kontanthjælpsloftet eller er på vej med minimumsnormeringer, understreger Olsen Dyhr.

Socialdemokratiet har under valgkampen sagt, at partiet vil arbejde for bedre normeringer, men er ikke gået til valg på minimumsnormeringer.