Pia Kjærsgaard sendte politikers baby ud af Folketingssalen

Folketingets formand gav K-profil besked om, at hun ikke måtte have sit barn med i Folketingssalen.

Der er ikke på alle arbejdspladser, at der er plads til børn.

Således gav Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), tirsdag Mette Abildgaard (K) besked om, at hun ikke måtte have sin datter på fem måneder med i Folketingssalen.

Mette Abildgaard fik via Folketingets sekretær at vide, at hun var uønsket i Folketingssalen, så længe hun havde sit barn med sig.

Abildgaard, der før har set kolleger have småbørn med i salen, troede ikke, at det ville være et problem.

- Det kom som en overraskelse. Jeg havde tænkt mig at gå, hvis hun larmede det mindste. Men det gjorde hun på ingen måde, siger Abildgaard.

Ifølge K-politikeren havde hun en aftale med sin sekretær om, at hun ville hente datteren, hvis hun larmede det mindste. Men den pludselige besked fra formanden betød, at Abildgaard måtte aflevere sin datter til en folketingsbetjent.

- Helt ærligt så synes jeg, det var ubehageligt at blive smidt ud. Jeg synes ikke, at det var en fed situation at aflevere mit barn i armene på en fremmed mand, fordi jeg skulle skynde mig ind at stemme, siger Mette Abildgaard.

Hun efterspørger nu klare retningslinjer, så det ikke er et lotteri om, hvorvidt man må have sit barn med i salen.

Pia Kjærsgaard undrer sig over Abildgaards reaktion.

- Jeg beder folketingssekretæren, der sidder ved siden af mig, om helt stilfærdigt at gå ned og sige til hende, at når mødet åbnede, så skulle hun gå ud i et sidelokale. Det gjorde hun, og så troede jeg, at den sag var slut, siger Pia Kjærsgaard.

Hun er enig i, at der skal være tydelige retningslinjer. Derfor vil hun på næste møde i Folketingets Præsidium, der beskæftiger sig med blandt andet ledelse af møderne i Folketingssalen, tage emnet op.

- Det er naturligvis noget, vi skal have en fuldstændig klar holdning til. Det, jeg giver udtryk for, er den holdning, der er. Folketingsmedlemmer skal være til stede i Folketingssalen, ikke babyer og børn, siger Pia Kjærsgaard.