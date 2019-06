Pia Kjærsgaard kalder DR manipulerende efter tv-debat

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), fastholder tirsdag aften, at DR manipulerede og nøje udvalgte sit publikum ved mandagens partilederdebat på public service-stationen.

Hun kalder DR for manipulerende, fordi publikum, som hun ser det, klappede, hver gang der blev talt om modtagelse af flygtninge.

- DR manipulerer hele tiden. Det har vi da en klar opfattelse af. Hvis du tager et bredt vue ud over denne valgkamp i forhold til publikum, og hvem der har været hørt og så videre. Det er da en kendt sag, siger hun til Radio24syv.

Pia Kjærsgaard hæfter sig ved, at der var stilhed, når der blev talt om asylstop og hjemsendelse. Det er hendes "klare opfattelse", at DR har nøje udvalgt publikum.

Alle kunne tilmelde sig debatten gratis efter først til mølle-princippet, oplyser DR. Men det ændrer intet for Pia Kjærsgaard.

- Jeg synes, der var en skævvridning. Jeg er temmelig overbevist om, at man har været meget nøjeregnende med, hvem det var, der kom. Det var ikke den almindelige dansker, siger Folketingets formand til Radio24syv.

Hun mener, at flere fagforeninger og socialdemokratiske foreninger har valgt at tilmelde sig, fordi der har været gratis transport inkluderet. Desuden har DR valgt nogen fra, mener hun.

- Det tror jeg da helt bestemt. Det har jeg faktisk også fået et par sms'er fra forskellige mennesker. Jeg kan ikke bevise noget, men jeg synes, at det lugter langt væk af, at der er en favorisering, siger hun uden at kunne dokumentere påstanden.

Kjærsgaard mener ikke, at hun spreder misinformation, hvilket hun som Folketingets formand har forsøgt at dæmme op for ved at sætte fokus på området i starten af valgkampen.

- Jeg har lov til at sige, hvad min opfattelse er uden at stå med et dokument i hånden og sige, sådan er det. Jeg har ret og pligt til at sige, hvordan jeg har opfattet den udsendelse. Så kan andre have opfattet det på en anden måde, siger hun til Radio24syv.

DR har set igennem fingre med, at man godt vidste, at der kom en partiforening eller fagforening, mener hun.

DR's nyhedschef, Thomas Falbe, afviste mandag aften over for Ritzau beskyldningen fra Pia Kjærsgaard.

- Det er ærgerligt, at det bliver udlagt som om, at vi har manipuleret folk i salen. Det har vi ingen interesse i. Det er folk fra hele Danmark, der er kommet, og det har været en fri og åben tilmelding for alle, sagde han.