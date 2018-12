Pia Kjærsgaard: - Jeg frygter ikke nogen forslag, så jeg tager til hver en tid en debat

Pia Kjærsgaard har gennem flere årtier været kendt for at være en benhård politiker, der ikke viger tilbage for noget - eller nogen. Hun har en holdning til det meste, og det gælder også årets gang, hvor hun vælger at mindes partiets, sine egne og Kim Larsens bedrifter.

2018: Da hun i 2015 trådte til som Folketingets formand, var det 20 år siden, hun forlod Fremskridtspartiet og stiftede Dansk Folkeparti i stedet for. Det er i dag landets største, borgerlige parti, og hun bestrider nu landet højeste demokratisk valgte embede som Folketingets formand. Med valget i det nye år kan hun risikere, at 2018 var hendes sidste år på den post, men Pia Kjærsgaard mener ikke, at hun er færdig med alle de ting, hun vil nå. - Jeg har nået virkelig meget, og jeg har nået en masse fysisk i Folketinget og en masse administrativt, og jeg har gang i en masse ting - og jeg kan sikkert komme på flere, hvis jeg bliver formand igen, siger Pia Kjærsgaard. - Det, jeg har lavet indtil nu, har gavnet folkestyret. At salen er handicapvenlig, at Christiansborg på alle måder er mere med til at invitere endnu flere ind. Vi taler også om at åbne Rigsarkivet, men det er jo en langvarig proces. Der er masser at tage fat på. Pia Kjærsgaards kontor er ligesom resten af Christiansborg pyntet op til jul. Der er nisser og julehjerter, der passer til den røde farve på væggene. Folketingets formand har selv en broche på med en lille nisse. Pia Kjærsgaard har selv valgt de tre emner, som interviewet skal handle om, og selv om gætterierne var mange, var prins Henriks død altid på listen. Det skal der imidlertid ikke snakkes om denne eftermiddag i december.

Jeg tror da bestemt ikke, at han stemte på Dansk Folkeparti, men jeg har aldrig hørt ukvemsord fra ham over for nogen politikere. Det har jeg faktisk ikke. Han kunne jo godt skælde statsministeren ud, lige meget hvilken statsminister det var. Pia Kjærsgaard - om afdøde Kim Larsen

Pia Kjærsgaard Pia Kjærsgaard er født 23. februar 1947 i København. I dag bor hun i Gentofte med sin mand, Henrik Thorup.Hun meldte sig ind i Fremskridtspartiet i 1978 og blev opstillet til Folketinget samme år. Hun indtrådte i 1984 som suppleant for Mogens Glistrup. Her fungerede hun som politisk leder frem til 1994.



I 1995 brød hun ud af Fremskridtspartiet sammen med tre andre folketingsmedlemmer, herunder Kristian Thulesen Dahl. Herefter stiftede hun Dansk Folkeparti, der i dag er det største, borgerlige parti i Folketinget.



17 år efter stiftelsen af Dansk Folkeparti forlod hun posten som partiformand i 2012. Samme år indtrådte hun i Folketingets præsidium. Da Folketinget trådte sammen efter seneste valg, blev det med Pia Kjærsgaard som Folketingets formand.

Pia Kjærsgaard har ingen forklaring på, hvorfor borgerforslag først blev en realitet i 2018, men det er positivt, det er kommet. - Det gør ikke noget at tage diskussionen flere gange, siger hun. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

1 Borgerforslag - Det er en nyskabelse og et godt indspark i demokratiet, at vi har fået borgerforslaget vedtaget. Vi allerede er kommet i gang på mange måder og har haft flere til behandling, siger Pia Kjærsgaard. Hun har selv været med til at sætte rammerne for, hvor mange underskrifter, man skal have, og hvor længe man har til at få dem samlet. - Der skal være system i det. Vi har også fået skrevet ind, at der ikke er nogen forslag, der må være imod grundloven. Man kan eksempelvis ikke stille forslag om at afskaffe kongehuset. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er meget nøje aftalt mellem partierne, hvordan det skal fungere. - Er det ikke et demokratisk problem, hvis man eksempelvis gerne vil afskaffe kongehuset, og man så ikke kan stille forslaget? - Nej, det synes jeg bestemt ikke. For vi har vores grundlov, og den respekterer vi alle sammen, siger Pia Kjærsgaard, der samtidig afviser, at tidlige forkastelser af de forslag, der kommer igennem, er et problem. - For det gør ikke noget at tage diskussionen en gang til. Og det kan også være forslag, som politikerne ikke selv har lyst til at stille. Det kan man se på forslaget om automatisk organdonation. Det er et etisk forslag, hvor vi tænker: Uha, det må vi hellere luske uden om. Og så kommer der et borgerforslag, hvor det så skal diskuteres igennem igen. Hvilket også er grunden til, jeg siger, at det er demokratisk godt. - Er du overrasket over nogle af forslagene, der er kommet? - Det er forslag, vi også får mails om, og man kan se dem i læserbrevsspalterne. Så det er noget, folk tænker meget over. Og det er jo kun godt. Vi er ligesom forpligtede til at tage stilling til det. Det kommer direkte udefra og ikke igennem et folketingsmedlem eller en minister. Jeg havde ikke forventet hverken mere eller mindre engagement, og jeg er også spændt på, hvordan det vil gå i næste folketingsår. Der tænker jeg mere: Hvad kan man finde på? For dem, vi har haft nu, var oplagte. - Frygter du nogen forslag? - Jeg frygter ikke nogen forslag. Jeg tager til hver en tid en debat. Hvorfor muligheden for borgerforslag først blev en realitet i 2018, har Folketingets formand ikke et klart svar på. Men hun vil gerne give et bud. - Man skal altid drage sine erfaringer. Men jeg ved ikke, hvorfor det først kom i 2018. Men det er jo en form for folkeafstemning, så nogen har måske skullet tage lidt tilløb til det. - Hvordan tilløb? - Folkeafstemning er der bare nogen, der har meget svært ved at forholde sig til. Jeg går jo ind for folkeafstemninger, så det kan jeg ikke forstå.

Hun dannede Dansk Folkeparti i 1995, og 20 år senere kunne hun sætte sig i stolen, der tilhører Folketingets formand. Her hun i 1995. Foto: Bjarke Ørsted/Ritzau Scanpix

2 Den handicapvenlige folketingssal - Det havde jeg ikke forudset, du ville snakke om. Hvorfor? - Det betyder rigtig meget for mig. Det har været en mærkesag for mig, og det var også noget af det første, jeg satte i gang, da jeg blev folketingets formand, fordi jeg vidste, at det ville tage tid. Det er ikke noget, man bare lige gør i det her meget gamle hus i den meget gamle sal. - Så det var en stor dag for mig, da den blev indviet her i oktober. For det første er det smukt, den måde det er gjort på. Og det var vigtigt, at man ikke begyndte at rive den gamle talerstol ned eller noget. Tværtimod har man udbygget den på en meget flot måde. Så jeg er meget stolt af, at det blev gennemført. For Pia Kjærsgaard handlede det ikke om, at man skulle vente på, at en kørestolsbruger blev valgt til Folketinget. Det skulle være klart, når det skete. - Jeg læste, at nogle mente, man først skulle gøre det den dag, problemet opstod. Det er lidt hårdt sagt. For det første mener jeg ikke, at det er et problem. Det kan det hurtigt blive, hvis der er en i kørestol, der er blevet valgt. Men hvorfor vente på det? Det har ikke været helt uden problemer at få gjort den gamle folketingssal tilgængelig for handicappede og kørestolsbrugere. Ifølge Folketingets formand har det taget to mødefri perioder at få det hele lavet om. Der skulle både være plads nok mellem stolerækkerne, og så skulle talerstolen have en rampe, så kørestolsbrugere kunne komme derop på lige fod med resten af folketinget. - Og heldigvis fik vi sat det hurtigt i gang, så da der var to, der trådte ind som suppleanter, som faktisk sad i kørestol, så kunne de ikke komme op på talerstolen, men vi fik gjort, så de med deres kørestol kunne komme helst op til ordførerbordet. Det kunne de ikke før alt det arbejde blev sat i gang. - Og man stiller krav til alle mulige andre offentlige bygninger om, at de skal gøre handicapvenlige. Men folkets bygning (Christiansborg, red.) med Folketingssalen var det ikke. Og det er da en skævvridning. - Tænker du, det er et generelt problem? - Det er da naturligt i et moderne, dansk samfund, at vi ikke gør livet mere besværligt for handicappede end højst nødvendigt. Restauranter og så videre er jo private foretagender, så det må være op til dem selv, men at der i offentlige bygninger tages hensyn til det, det er helt naturligt, synes jeg. - Undrer du dig over, der ikke er nogen, der har gjort det før dig? - Ja. Det gør jeg faktisk.

- Jeg tror ikke, han stemte Dansk Folkeparti, siger Pia Kjærsgaard om Kim Larsen, som hun husker for hans folkelige sange og sin ligefrem måde at være på. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

3 Kim Larsen - Jeg tror, han har taget os alle om hjertet. Han spænder jo virkelig bredt. Unge mennesker kan hans sange. Ældre mennesker som mig kan hans sange. Jeg synes, det er en utrolig spændvidde for en spillemand, som han gerne ville kaldes. Og det kunne man også se med det sørgeflor, der var over hele Danmark. Det var jo næsten kongeligt og varede en hel uge. Og alle har jo åbenbart følt sig ramt, siger Pia Kjærsgaard om Kim Larsen, der døde i en alder af 72 i efteråret. - Jeg synes, det var enormt trist og et tab. Helt klart er tab for os alle og for musikken. Gudskelov har kommende generationer hans sange og melodier. Han var jo også for ung. 72 år er jo ingen alder i dag, og han kunne da sagtens have haft mindst 10-15 år endnu. - Hvordan mindedes du ham selv? Var du med til optoget? - Nej, men jeg har da fulgt med på tv. Og jeg så også "Midt om Natten", da den blev genudsendt på tv endnu en gang. Også hans sidste optræden på Skanderborg, hvor jeg egentlig selv skulle have været derovre. - "Midt om Natten" er jo ikke ligefrem en borgerlig film, men hvad husker du ham bedst for udover, at han kunne samle? - Jamen hans sammensætning af ord, som han kunne. Dagligdags ting, som han skrev om. Altså "Blip båt, og gud hvor går det godt" er jo slet ikke til at stå for. Han tog fuldstændig hr. og fru Jensen under armen og lavede sine sange. Der var intet højtravende, og der var mening med det. Ikke sådan noget "hjerte rimer på smerte". Der var en mening med teksterne, uden at det blev for politisk. - Men han var jo også en politisk mand? - Klart! Men ikke så det stødte nogen. Jeg tror da bestemt ikke, han stemte på Dansk Folkeparti, men jeg har aldrig hørt ukvemsord fra ham over for nogen politikere. Det har jeg faktisk ikke. Han kunne jo godt skælde statsministeren ud, lige meget hvilken statsminister det var. Ikke noget partitilhørsforhold mig bekendt, og så var han bare folkelig i ordet egentlige betydning. Så når han talte om rygeforbuddet og de brune værtshuse, så gjorde han det jo med hele sin sjæl og sit engagement, som alle kunne forstå.

- Og hvad byder 2019 så på? - Det aner jeg ikke. Nu har vi valget og tager det i den rækkefølge, det kommer. Så ser vi, hvordan situationen så er. - Har 2018 så været overordnet set et godt år? - 2018 har været et godt år, men der har da også været tragiske ting, og der vil jeg da også gerne nævne prins Henrik, selvfølgelig. Det var jo en rigtig stor ting, der skete rent historisk. Men samtidig fik vi også glæde af kongehuset i forbindelse med kronprinsens 50-års fødselsdag. Så der var både sorger og glæder.